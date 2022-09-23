Про це 24 каналу розповів військовий експерт, полковник запасу та льотчик-інструктор Роман Світан. Він також зазначив, що Лиман – це місто, як дуже проситься в оточення, якщо ми поглянемо на карту бойових дій, яка є у вільному доступі.

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Війська ворога, які там зараз є – потенційні полонені, або потенційні 200-ті,

– переконаний Світан.

За його словами, це місто дуже легко взяти в оточення, що зараз і роблять наші захисники.

"З півдня Лиман затиснутий водною перешкодою, там протікає Сіверський Донець, а праворуч річки – наше потужне угруповання", – додає військовий експерт.

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Роман Світан також підкреслив, що питання оточення Лиману з півночі вже вирішують наші бронегрупи, мають у цьому певні успіхи. "Атакувати напролом це місто ніхто не буде, хоча подекуди вже є сутички у місті", – каже він.

"Тому, на мою думку, найближчим часом Лиман або візьмуть в оточення, або росіяни самі звідти втечуть", – резюмує Роман Світан.

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