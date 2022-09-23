Про це для 24 каналу сказав військовий експерт Юрій Федоров. Він зазначив, що в росії є закон про мобілізацію, де мовиться, що президент має право оголосити її у разі агресії, загрози агресії й у випадку збройного конфлікту.

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"Агресії проти росії немає. На росію ніхто не планує нападати. Агресія була саме з боку росії. Щодо збройного конфлікту, то його також немає. Якщо опиратися на заяви путіна, то є "спеціальна воєнна операція", – сказав експерт.

Що могло вплинути на путіна

За словами Федорова, після оголошення мобілізації виявилося, що це не "спецоперація", а війна. Ще тиждень тому кремлівські очільники запевняли, що цього не буде.

А тут путін прилетів з Самарканду, де його на саміті Шанхайської організації співробітництва поставили на місце як має бути. Показали, що він лузер, що він програє. Він повернувся до росії та вирішив, що треба проводити мобілізацію, – зазначив військовий експерт.

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Він додав, що росія активізувала й процеси з псевдореферендумами й вирішила таки анексувати 4 українські області, які повністю або частково окупувані. Такі рішення , як наголосив Федоров, ухвалює лише путін.

"Ніхто в росії його не може зупинити. Яке рішення він ухвалить завтра? Може всіх поголовно мобілізує. Найсумнішим мені здається те, що російське населення з покорою сприймає все, що робить диктатор", – сказав експерт.

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