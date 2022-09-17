ЗСУ намагаються звільнили Лиман від окупантів. Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович пояснив, чому їм це поки не вдалося.

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ЗСУ ще не звільнили Лиман, адже там дуже складний вузол. Багато, бетонну, лісу та міст – через це проходити важко. Обороняють його 3 ворожі батальйонні тактичні групи. Вони після першого шоку вже відійшли, то ж тепер стоять доволі професійно,

– зазначив політик.

Варіанти розвитку подій біля Лиману

"ЗСУ проходять Лиман і беруть квазіреспубліки"

За першого і найвдалішого варіанту Збройні Сили України проходять Лиман і зберігаються достатній наступальний потенціал, щоб рухатися у Сватове. Тоді зруйнується вся оборона Луганської області на півночі, а ЗСУ зможуть взяти так звану "ЛНР". Далі з тилу можна буде зайти в Донецьк, відрізати окупантів від кордону з росією і перебити постачання.

І все – кінець. Донбас звільнений. Вони бояться цього, як вогню, тому кидають в бій велику кількість сил,

– зазначив Арестович.

"ЗСУ грузнуть у Лимані"

Другий варіант розвитку подій – ми загрузнемо на Лимані. Далі окупанти можуть або вибити ЗСУ, або просто не дати пройти далі. Так буде до того часу, поки одна зі сторін не накопичить сили, щоб змінити ситуацію.

"Візьмемо Лиман, але виснажимося"

За іншого варіанту ЗСУ звільняють Лиман, організовують плацдарм від Куп'янська, окопуються, але далі пройти не можуть через виснаження. Це погано для росіян, але не так добре для нас. Тому, за словами Арестовича, знову почнеться гонитва з накопичення резервів.

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Наступ з Сіверська

Українські військові можуть йти з Сіверська на захоплені росіянами Лисичанськ та Сєвєродонецьк. Тоді ЗСУ підріжуть окупантів з півдня і зайдуть в тил. Однак в цих містах загарбники б'ються відчайдушно, а особливо – бойовики з Донбасу. Вони розуміють, що просування ЗСУ означає ліквідацію їхньої квазіреспубліки.

Тому, за словами Арестовича, будь-які успіхи ЗСУ щодо Лимана дуже серйозно вдарять по ворогу. Адже звідти для України відкриється шлях до звільнення окупованих з 2014 року територій.

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