Про це 24 каналу сказав військовий експерт Петро Черник. Він зауважив, що втрата росіянами практично повністю окупованої Луганщини буде персональним ударом по самому путіну.

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Біля Лиману йдуть важкі бої

Черник наголосив, що будь-яка бойова наступальна операція є складною. А річка Сіверський Донець є серйозною водною перепоною.

Ідуть важкі бої і найголовніше, що сталося на цьому плацдармі, – понизилася ймовірність оперативно-тактичного тиску на Слов'янськ,

– сказав він.

За словами військового експерта, ця ймовірність тиску понизилася в зв'язку з нищівним розгромом Ізюмського угруповання противника.

Однак, зауважив Черник, росіяни також дуже швидко вчаться й усвідомлюють, наскільки їм важливо втримати дугу Ямпіль – Лиман. Адже, якщо посиплеться і цей фронт, то вже можна буде говорити про оперативно-стратегічний потенційний прорив на Луганщину.

Черник про бої біля Лиману та ймовірну стабілізацію фронту: дивіться відео

Окупанти будуть нарощувати там потенціал

Черник зазначив, що втрата російськими загарбниками практично повністю окупованої Луганщини буде вже персональним ударом по самому путіну. Адже ця повномасштабна війна почалася саме з визнання псевдореспублік "лнр" та "днр".

Тому вони за можливості будуть нарощувати там потенціал. І, на мій погляд, десь саме на цих теренах відбудеться стабілізація якоїсь лінії перед переходом цієї фази війни у затихання й початком великих артилерійських дуелей,

– заявив військовий експерт.

Водночас він зауважив, що наразі складно спрогнозувати, як саме стабілізується ця лінія. Адже це неймовірно динамічне явище.

Єдине, що можу підкреслити, що направду стратегічний візерунок однозначно малюють українці,

– сказав Черник.

Він наголосив, що в стратегічному підсумку ми неминуче переможемо. Але наразі треба вертатися до холодних емоцій і здорового глузду, бо тільки тут лежить перемога України.

Ситуація на фронті: останні новини

Контрнаступ ЗСУ йде повним ходом. Тож ворог буквально змушений займати оборонну позицію. Так, росіяни кинули всі свої зусилля на укріплення позицій на Донеччині та Запоріжжі.

Радник Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що, якщо ЗСУ візьмуть Лиман Донецької області, то в російської армії "посиплеться" вся лінія оборони на північному сході України.

Росіяни продовжують завдавати ударів по інфраструктурі нашої країни, проте на полі бою успіхів не мають. Тим часом наші воїни відбивають атаки ворога, завдаючи їм шалених втрат – минулої доби було знищено 4 ворожих літаки.

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