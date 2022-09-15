ЗСУ вдається порушувати логістичне забезпечення окупантів. Уздовж лінії зіткнення окупанти мають проблеми з нестачею окремих видів боєприпасів для реактивних систем залпового вогню та артилерії.

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Українські воїни відбивають атаки окупантів, завдаючи їм втрат

Сили оборони продовжують успішно відбивати атаки ворога, зокрема, в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Майорськ, Зайцеве, Одрадівка, Весела Долина, Водяне та Новомихайлівка.

Впродовж минулої доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони завдала 12 ударів по місцях зосередження живої сили й техніки противника:

Підтверджено ураження 6 районів зосередження живої сили окупантів, двох взводних опорних пунктів та чотирьох позицій зенітних ракетних комплексів. Втрати ворога уточнюються.

Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили 4 літаки окупантів: 3 Су-25 та 1 Су-24М.

Також підтверджено знищення значної кількості військовослужбовців та військової техніки підрозділів 137-го парашутно-десантного полку 106-ї парашутно-десантної дивізії збройних сил росії на Бахмутському напрямку.

Окупанти завдали удару по 30 населених пунктах

За минулу добу росіяни завдали 8 ракетних й 19 авіаційних ударів та здійснив 86 обстрілів із систем реактивної артилерії по військових та цивільних об’єктах на території України.

Від авіаційних, ракетних ударів та застосування реактивних систем залпового вогню постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів.

Головне про ситуацію на фронті

На Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін. Проте на усіх інших напрямках противник обстрілює інфраструктуру із танків, мінометів та артилерії.

При цьому обстрілюють наші позиції вздовж лінії зіткнення й намагаються вжити заходів щодо перегрупування військ на окремих напрямках, ведуть повітряну розвідку. Загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України залишається.

Зверніть увагу. Російська війська намагаються втримати захоплені території й укріпити першу лінію оборони у Донецькій та Запорізькій областях. Для цього окупанти переміщують резерви зі складу підрозділів 3 армійського корпусу й залишки підрозділів, які були виведені з Харківського напрямку.

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