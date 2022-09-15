Успіх українських військових на фронті не дає спокою росіянам. Вони розуміють, що можуть у будь-який момент поповнити статистику втрат, тож намагаються перейти з нападу в оборону. Зокрема це спостерігається на Донеччині та Запоріжжі, передають у Генштабі ЗСУ.

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Окупанти хочуть укріпити лінію оборони

Як зазначають у відомстві, російські військові намагаються укріпити свою першу лінію оборони у цих двох областях. З цією метою доводиться перекидати резерви зі складу підрозділів того самого третього армійського корпусу. Крім того, для підсилення використовують залишки підрозділів, яким вдалося врятуватися на Харківському напрямку.

Водночас ворог може стикнутися з серйозними проблемами невдовзі. Він не матиме не лише чим воювати, а й чим захищатися. А все завдяки виконаній раніше роботі ЗСУ. Мовиться про порушення логістичного забезпечення окупантів. Це стало причиною виникнення дефіциту окремих видів боєприпасів, які використовували росіяни у своїх РСЗВ і артилерії.

Наступають і зазнають втрат

Слід розуміти, що російські загарбники продовжують намагатися атакувати наші позиції. Ворог прагнув просунутися в районах Спірного, Соледара, Майорська, Зайцевого, Одрадівки, Веселої Долини та Новомихайлівки упродовж минулої доби. Але досягнути бажаних результатів не вдалося, адже захисники України відбили атаки.

Водночас ЗСУ завдали 12 ударів по місцях скупчення як живої сили, так і техніки російських бійців. Це вдалося зробити за допомогою авіації Сил оборони. Відповідні удари наші військові здійснили задля того, щоб підтримати дії наземних угруповань. Уже відомо, що уражень зазнали:

шість районів зосередження живої сили загарбників,

два взводні пункти,

чотири позиції зенітних ракетних комплексів.

Що стосується втрат, то у Генштабі наголосили, що їх ще уточнюють.

А ще підрозділи протиповітряної оборони можуть похизуватися знищенням ще чотирьох ворожих літаків на різних напрямках. Мовиться про відразу три Су-25, а також один Су-24М.

Зауважимо, що станом на 14 вересня ЗСУ знищили 246 літаків ворога. Що стосується живої сили, то лави "двохсотих" поповнили 53 650 російських бійців. І ця цифра щоденно зростає, наближаючи нас до перемоги.

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