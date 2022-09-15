Так, за минулу добу ЗСУ вдалося виконати під 300 вогневих завдань на Півдні, і це ще не все, адже є й чималі втрати росіян. Про це повідомило оперативне командування "Південь" у своєму традиційному зведенні.

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Так, обстановка в операційній зоні на південнобузькому напрямку стабільно напружена. Наразі тривають позиційні бої, Сили оборони продовжують покращувати тактичне положення і закріплюватися на вивільнених територіях.

На деяких напрямках ворог за підтримки двох БМД-2 і танка Т-72 веденням штурмових дій намагався покращити своє положення. Зокрема, такі дії проводив у напрямку з Архангельського на Іванівку. При цьому без успіху відступив із втратами.

Також впродовж дня противник продовжував ракетно-артилерійські, танкові й мінометні обстріли українських позицій й населених пунктів вздовж лінії зіткнення. А також атакував авіацією і передову, і тилові райони. Зокрема – Криворіжжя аеробалістичними ракетами типу "Кинджал" та "Іскандер".

Крім того, в Чорному морі продовжують маневрувати 15 бойових кораблів, серед яких 2 ракетоносії, надводний і підводний, що мають в сумі 12 ракет. Всі вони у повній готовності для застосування по території України. Також повідомляють, що в море вигнали 5 великих десантних кораблів.

Успіхи ЗСУ на Півдні

Водночас нашою авіацією нанесено 13 ударів по противнику, в районі Чкалового знищено надзвуковий ворожий бомбардувальник Су-24М. Ракетно-артилерійські підрозділи виконали 285 вогневих завдань.

У відомстві зазначили, що під щільним вогневим контролем перебували Каховський міст і переправа в Дар'ївці. Окупанти не мали жодної можливості ними користуватися.

Підтверджені втрати ворога на Півдні складають:

33 штуки особового складу та 31 одиниця техніки

11 танків

5 гаубиць "Мста-Б"

самохідна артустановка "Гвоздика"

13 одиниць автобронетехніки

2 склади з боєприпасами в Миколаївському і Херсонському районах

Яка ситуація на Півдні України: дивіться відео