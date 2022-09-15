ВСУ удается нарушать логистическое обеспечение оккупантов. Вдоль линии столкновения оккупанты имеют проблемы с нехваткой отдельных видов боеприпасов для реактивных систем залпового огня и артиллерии.

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Украинские воины отбивают атаки оккупантов, нанося им потери

Силы обороны продолжают успешно отражать атаки врага, в частности, в районах населенных пунктов Спорное, Соледар, Майорск, Зайцево, Одрадовка, Веселая Долина, Водяное и Новомихайловка.

За прошедшие сутки, для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по местам сосредоточения живой силы и техники противника:

Подтверждено поражение 6 районов сосредоточения живой силы оккупантов, двух взводных опорных пунктов и четырех позиций зенитных ракетных комплексов. Потери неприятеля уточняются.

Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях уничтожили 4 самолета оккупантов: три Су-25 и один Су-24М.

Также подтверждено уничтожение значительного количества военнослужащих и военной техники подразделений 137-го парашютно-десантного полка 106-й парашютно-десантной дивизии вооруженных сил россии на Бахмутском направлении.

Оккупанты нанесли удар по 30 населенным пунктам

За прошедшие сутки россияне нанесли 8 ракетных и 19 авиационных ударов и совершили 86 обстрелов из систем реактивной артиллерии по военным и гражданским объектам на территории Украины.

От авиационных, ракетных ударов и реактивных систем залпового огня пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов.

Главное о ситуации на фронте

На Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. Однако на всех других направлениях противник обстреливает инфраструктуру из танков, минометов и артиллерии.

При этом обстреливают наши позиции вдоль линии столкновения и пытаются принять меры по перегруппировке войск на отдельных направлениях, ведут воздушную разведку. Угроза авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины остается.

Обратите внимание. Российские войска пытаются удержать захваченные территории и укрепить первую линию обороны в Донецкой и Запорожской областях. Для этого оккупанты перемещают резервы из состава подразделений 3 армейского корпуса и остатки подразделений, которые были выведены с Харьковского направления.

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