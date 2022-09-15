Арестович назвав ділянку фронту, де росія стягує сили

Про одну з таких розповів радник Офісу Президента Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником, опозиціонером Марком Фейгіним. Він каже, якщо не втримають там, то "посиплеться" уся лінія оборони.

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Так, за словами Арестовича, якщо ЗСУ візьмуть Лиман Донецької області, то в російської армії "посиплеться" вся лінія оборони на північному сході України.

Ми штурмуємо Лиман, що на Донеччині, говорять російські представники. Розширяємо плацдарм оборони. Вони сконцентровують сили навколо Сватового, бо це вузол із північною Луганською областю. Якщо він рухне, то "посиплеться" вся їхня оборона на північному сході України,

– заявив він.

Радник ОП додав, що саме тому російське керівництво кидає на Рубіжне та Сватове військові сили, щоб вибудувати 2 – 3 лінію оборони. Вони розуміють, щойно українські захисники візьмуть Лиман, то буде провал для них.

Як зауважив Арестович, на цю ділянку росіяни підігнали два з половиною батальйони, стримуючи наші сили, не дозволяючи вибудувати оборону у тилу ворога.

Арестович розповів, що ворог намагається наступати у районі Бахмута

Радник Офісу Президента заявив, що росіяни збрехали, нібито мають успіхи в районі Бахмута, адже Генеральний штаб ЗСУ ці дані спростував.

Арестович заявив, що російські окупанти намагаються наступати всього на орієнтовно 20 кілометрах фронту – це з 1 300 кілометрів, на яких ідуть активні бої. До слова, це єдине місце, де окупанти намагаються хоч якось наступати.

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