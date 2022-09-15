Фінансист групи "вагнер" євген пригожин стає обличчям війни росії проти України. 14 вересня він виступив із вербувальною та пропагандистською промовою.

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Пригожин запроваджує "сталінський" спосіб

Нове обличчя кремля заявило, що російські військовополонені начебто беруть участь у війні. Один з російських блогерів заявив, що пригожин запроваджує "сталінський" спосіб, який начебто дозволяє кремлю уникнути наказу про загальну мобілізацію. Мовляв, верхівка побоюється, що загальна мобілізація може викликати соціальну напруженість у суспільстві.

Шойгу звинувачують у поразці на Харківщині

Загалом російські військові пропагандистські блогери постійно вихваляють успіх пригожина в Україні, а деякі навіть кажуть, що він має замінити міністра оборони росії сергія шойгу, якого всі звинувачують у поразці росії навколо Харківської області.

Пригожин є близькою довіреною особою путіна, а його стосунки з пропагандистськими блогерами можуть допомогти зберегти підтримку військових зусиль кремля, поки усіх псів спускають на шойгу.

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