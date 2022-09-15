Финансист группы "вагнер" евгений пригожин становится лицом войны россии против Украины. 14 сентября он выступил с вербовочной и пропагандистской речью.

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Пригожин вводит "сталинский" способ

Новое лицо кремля заявило, что российские военнопленные вроде бы участвуют в войне. Один из российских блоггеров заявил, что пригожин вводит "сталинский" способ, который вроде бы позволяет кремлю избежать приказа о всеобщей мобилизации. Мол, верхушка опасается, что всеобщая мобилизация может вызвать социальную напряженность в обществе.

Шойгу обвиняют в поражении на Харьковщине

В общем, российские военные пропагандистские блогеры постоянно восхваляют успех пригожина в Украине, а некоторые даже говорят, что он должен заменить министра обороны россии сергея шойгу, которого все обвиняют в поражении россии вокруг харьковской области.

Пригожин является близким доверенным лицом путина, а его отношения с пропагандистскими блоггерами могут помочь сохранить поддержку военных усилий кремля, пока всех псов спускают на шойгу.

Как пропагандисты ведут себя после поражения россии на Харьковщине: смотрите видео