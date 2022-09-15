Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Петр Черник. Он отметил, что потеря россиянами практически полностью оккупированной Луганской области будет персональным ударом по самому путину.

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У Лимана идут тяжелые бои

Черник подчеркнул, что любая боевая наступательная операция сложна. А река Северский Донец является серьезным водным препятствием.

Идут тяжелые бои и самое главное, что произошло на этом плацдарме, – снизилась вероятность оперативно-тактического давления на Славянск,

– сказал он.

По словам военного эксперта, эта вероятность давления снизилась в связи с сокрушительным разгромом изюмской группировки противника.

Однако, заметил Черник, россияне также очень быстро учатся и осознают, насколько им важно удержать дугу Ямполь – Лиман. Ведь если посыплется также этот фронт, то уже можно будет говорить об оперативно-стратегическом потенциальном прорыве на Луганщину.

Черник о боях у Лимана и вероятной стабилизации фронта: смотрите видео

Оккупанты будут наращивать там потенциал

Черник отметил, что потеря российскими захватчиками практически полностью оккупированной Луганской области будет уже персональным ударом по самому путину. Ведь эта полномасштабная война началась именно с признания псевдореспублик "лнр" и "днр".

Поэтому они по возможности будут наращивать потенциал. И, на мой взгляд, где-то именно на этой территории состоится стабилизация какой-то линии перед переходом этой фазы войны в затихание и началом больших артиллерийских дуэлей,

– заявил военный эксперт.

В то же время он отметил, что сейчас сложно спрогнозировать, как стабилизируется эта линия. Это ведь невероятно динамичное явление.

Единственное, что могу подчеркнуть, что действительно стратегический узор однозначно рисуют украинцы,

– сказал Черник.

Он подчеркнул, что в стратегическом итоге мы неизбежно победим. Но сейчас нужно возвращаться к холодным эмоциям и здравому смыслу, потому что только здесь лежит победа Украины.

Ситуация на фронте: последние новости

Контрнаступление ВСУ идет полным ходом. Поэтому враг буквально вынужден занимать оборонительную позицию. Так, россияне бросили все свои усилия на укрепление позиций в Донецкой и Запорожской областях.

Советник Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что если ВСУ примут Лиман Донецкой области, то в российской армии "посыплется" вся линия обороны на северо-востоке Украины.

Россияне продолжают наносить удары по инфраструктуре нашей страны, однако на поле боя успехов не имеют. Тем временем наши воины отбивают атаки врага, нанося им безумные потери – за прошедшие сутки были уничтожены 4 вражеских самолета.

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