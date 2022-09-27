У звільнених містах та селах активно відновлюють інфраструктуру. Про це 24 каналу повідомили в Офісі Президента.

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Як Україна повертає життя на деокуповану Харківщину

На звільненій Харківщині відновили роботу 14 відділень поліції;

розпочали онлайн навчання 90 закладів освіти;

відновили роботу 78 фельдшерських пунктів;

запрацювали 23 органи місцевого самоврядування,

відкрили 10 відділень "Укрпошти";

відновили роботу 6 веж мобільного зв'язку, 27 об'єктів газопостачання та 23 об'єкти електропостачання.

У Балаклії електропостачання відновили для 77% мешканців міста. Найближчим часом відновлять живлення у лікарні, поліклініці, центральній котельні, школах та очисних спорудах.

Там, де поки що відсутнє електропостачання, створюється резервний запас обладнання та палива для альтернативних джерел енергії. Також закупаються засоби індивідуального обігріву для жителів громад,

– розповіли в Офісі Президента.

У Балаклії найближчими днями з'являться нові банкомати та термінали "Приватбанку", а в селищі Золочів відкриють відділення банків. Отримати готівку місцеві мешканці зможуть за допомогою виїзних терміналів. Крім того, готівку планують видавати в аптеках та супермаркетах.

Наразі в області також тривають аварійно відновлювальні роботи. Найчастіше це заміна вікон та дверей, ремонт дахів, фасадів та інженерних комунікацій.

Влада вже налагодила доставку гуманітарної допомоги. Загалом у деокуповані населені пункти Харківщини завезли 400 тонн допомоги.

Крім того, вдалося запустити приміські поїзди з Балаклії, Дергачів та Чугуєва до Харкова. Також облаштували тимчасові переправи, адже багато мостів – зруйновані.

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