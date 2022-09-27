В освободившихся городах и селах активно восстанавливают инфраструктуру. Об этом 24 каналу сообщили в Офисе Президента.
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Как Украина возвращает жизнь на деоккупированную Харьковщину
- На уволенной Харьковщине возобновили работу 14 отделений полиции;
- начали онлайн обучение 90 учебных заведений;
- возобновили работу 78 фельдшерских пунктов;
- заработали 23 органа местного самоуправления,
- открыли 10 отделений "Укрпочты";
- возобновили работу 6 башен мобильной связи, 27 объектов газоснабжения и 23 объекта электроснабжения.
В Балаклее электроснабжение возобновили для 77% жителей города. В ближайшее время возобновят питание в больнице, поликлинике, центральной котельной, школах и очистных сооружениях.
Там, где пока нет электроснабжения, создается резервный запас оборудования и топлива для альтернативных источников энергии. Также закупаются средства индивидуального обогрева для жителей общин,
– рассказали в Офисе Президента.
В Балаклее в ближайшие дни появятся новые банкоматы и терминалы "ПриватБанка", а в поселке Золочев откроют отделения банков. Обналичить местные жители смогут с помощью выездных терминалов. Кроме того, наличные деньги планируют выдавать в аптеках и супермаркетах.
Сейчас в области также продолжаются аварийно-восстановительные работы. Чаще это замена окон и дверей, ремонт крыш, фасадов и инженерных коммуникаций.
Власти уже наладили доставку гуманитарной помощи. В общей сложности в деоккупированные населенные пункты Харьковщины завезли 400 тонн помощи.
Кроме того, удалось запустить пригородные поезда из Балаклеи, Дергачев и Чугуева в Харьков. Также обустроили временные переправы, ведь многие мосты разрушены.
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