В освободившихся городах и селах активно восстанавливают инфраструктуру. Об этом 24 каналу сообщили в Офисе Президента.

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Как Украина возвращает жизнь на деоккупированную Харьковщину

На уволенной Харьковщине возобновили работу 14 отделений полиции;

начали онлайн обучение 90 учебных заведений;

возобновили работу 78 фельдшерских пунктов;

заработали 23 органа местного самоуправления,

открыли 10 отделений "Укрпочты";

возобновили работу 6 башен мобильной связи, 27 объектов газоснабжения и 23 объекта электроснабжения.

В Балаклее электроснабжение возобновили для 77% жителей города. В ближайшее время возобновят питание в больнице, поликлинике, центральной котельной, школах и очистных сооружениях.

Там, где пока нет электроснабжения, создается резервный запас оборудования и топлива для альтернативных источников энергии. Также закупаются средства индивидуального обогрева для жителей общин,

– рассказали в Офисе Президента.

В Балаклее в ближайшие дни появятся новые банкоматы и терминалы "ПриватБанка", а в поселке Золочев откроют отделения банков. Обналичить местные жители смогут с помощью выездных терминалов. Кроме того, наличные деньги планируют выдавать в аптеках и супермаркетах.

Сейчас в области также продолжаются аварийно-восстановительные работы. Чаще это замена окон и дверей, ремонт крыш, фасадов и инженерных коммуникаций.

Власти уже наладили доставку гуманитарной помощи. В общей сложности в деоккупированные населенные пункты Харьковщины завезли 400 тонн помощи.

Кроме того, удалось запустить пригородные поезда из Балаклеи, Дергачев и Чугуева в Харьков. Также обустроили временные переправы, ведь многие мосты разрушены.

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