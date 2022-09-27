ДПСУ показала нові деталі контрнаступу на Харківщині

Так, під час операції зі звільнення Харківщини, українські військові відновили контроль над сотнями населених пунктів області. Як повідомили в Державній прикордонній службі України, в ході контрнаступу російська армія втратила чимало особового складу, боєприпасів та військової техніки.

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Участь в операції брали й українські прикордонники. Вони опублікували відео, в якому бійці зведеного харківського прикордонного загону розповіли нові деталі звільнення Балаклії.

Перед нами стояло завдання спочатку зачистити посадку та провести броньовану техніку до селища Байрак, звідки вже вирушати на Балаклію. При цьому окупанти обстрілювали Сили оборони з ДШК, мінометів та броньованої техніки,

– розповів прикордонник з позивним "Сокіл".

Інший боєць зазначив, що просування було нелегким, був танковий бій, у якому ворог переважав за кількістю техніки. До того ж шлях на Балаклію проходив через мінне поле – були і протитанкові, й протипіхотні міни. За його словами, піротехнік виконував колосальну роботу. Приблизно за 5 годин українські військові просувалися на 2 кілометри.

Коли ЗСУ зайшли до Байраку, окупанти вже втекли

Прикордонник Сергій каже, що неможливо було не помітити, що тікали росіяни поспіхом, кидаючи не лише техніку, а й особисті речі та документи. Тому наші військові знайшли чимало трофеїв.

Зайшовши у Балаклію, українські захисники мали нетривалий контакт з противником, але росіяни швидко здали всі позиції. Так, у місті знову замайорів синьо-жовтий стяг.

Прикордонники також згадують, що вже після звільнення міста, коли колона вирушила на Куп'янськ, вони взяли в полон артилериста, який тривалий час "кошмарив" Чугуївщину.

Контрнаступ ЗСУ на Харківщині: коротко

Протягом першої половини вересня українські війська почали потужний контрнаступ на Харківщині, у межах якого звільнили більшість окупованої території області. Зараз під окупацією залишається лівий берег річки Оскіл. Однак 26 вересня наші захисники повідомили про звільнення Куп'янська-Вузлового, який на лівому березі.

У межах контрнаступу Україна повернула сотні населених пунктів, серед яких Ізюм та Куп'янськ та Вовчанськ. Куп'янськ був важливим логістичним центром для окупантів та став центром окупованої території, який після початку контрнаступу перемістили до Вовчанська.

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