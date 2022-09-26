Наші захисники оприлюднили фото біля в'їзду до селища. Про звільнення повідомив розвідник ЗСУ з ніком Kriegsforscher.
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Стелла з написом "Куп'янськ" ще забарвлена кольорами росії, але там вже зображено Герб України. Він намальований жовтою фарбою.
Сьогодні хороший день. Куп'янськ-Вузловий повністю звільнено,
– написав розвідник.
Боєць анонсував, що слід чекати на 3 трофейні Т-90А та кілька підбитих Т-80БВ, БМП-3, БТР-82А.
Де розташований Куп'янськ-Вузловий: карта
Контрнаступ на Харківщині: що відомо
- Українські військові у вересні розпочали контрнаступ на Харківщині, внаслідок якого було деокуповано майже всю область. Окупантів вигнали з Балаклії, Куп'янська, Вовчанська тощо.
- Президент Володимир Зеленський станом на 23 вересня повідомив, що ЗСУ деокупували 9 000 квадратних кілометрів. З-під окупації звільнили близько 400 населених пунктів.
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