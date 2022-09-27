Чому Піски-Радьківські такі важливі для Харківщини

На його деокупацію мешканці регіону чекали особливо. Про це 24 каналу розказала кореспондентка з Харкова Анна Черненко.

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Річ у тім, що у Пісках-Радьківських розташований психоневрологічний інтернет, тож жителі громади та області дуже хвилювалися за людей, які у ньому перебували. Кореспондентка підкреслила, що поки не було офіційної інформації, усі дуже пильно відстежували просування українських військ, бо переймалися тим, як інтернат пережив російську окупацію.

До слова, журналістка розповіла, що за кілька днів до звільнення селища очільник інтернату зміг зв'язатися з керівником обласного департаменту соцзахисту, і повідомив, що з установою все в порядку.

Кореспондентка 24 каналу про звільнення Пісків-Радьківських та ситуацію на Харківщині: дивіться відео

Що відомо про звільнення селища

Про деокупацію Пісків-Радьківських ввечері 26 вересня повідомили у Борівській селищній раді. Там зауважили, що хоч селище вже перебуває під контролем ЗСУ, там ще може бути небезпечно, адже наші захисники ще виявляють там групи російських військових, проводять зачистки та розмінування.

Місцеві жителі радо зустрічають наших воїнів, намагаються допомогти у побутових питаннях, готують для захисників їжу, зі сльозами радості на очах дякують за визволення,

– йдеться у повідомленні.

Піски-Радьківські зазнали чималих руйнувань – зруйновано багато житлових будинків, господарчих будівель, повністю знищений дитячий садок та сильно пошкоджена школа. Наразі на вулицях залишилося багато знищеної та пошкодженої російської техніки, лежать тіла окупантів.

За словами селищного голови Борової Олександра Тертишного, зараз головним завданням є забезпечити мешканців звільнених населених пунктів громади продуктами, ліками, відновити постачання газу, води та електрики.

"Попереду оцінка всіх масштабів руйнувань в селі Піски-Радьківські, але ясно одне – наші земляки пережили жахливі місяці, наслідки яких ми будемо відчувати ще дуже довго", – сказав Тертишний.

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