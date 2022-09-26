Унікальні кадри звільнення Балаклії на Харківщині опублікував спецпідрозділ "Кракен". На відео видно, як наші захисники проводили операцію з повернення міста під контроль України.

Зверніть увагу ЗСУ, ймовірно, звільнили Куп'янськ-Вузловий на лівому березі Осколу: показуємо його на карті

Як звільняли Балаклію

Балаклія на Харківщині з 2 березня перебувала під російською окупацією. Мер міста іван столбовий зрадив Україну, перейшов на бік ворога та разом з родиною переїхав до росії.

Після піврічної окупації, український прапор повернувся до міста, а з цього і почався масштабний контрнаступ українських військ, у межах якого вдалося звільнити близько 400 населених пунктів.

Варто зауважити, що за 5 років до вторгнення у Балаклії відбулася масштабна катастрофа – вибухнули склади з боєприпасами. Секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що відповідальність за цей випадок, як і за інші схожі катастрофи, лежить на росії.

Як українські війська звільняли Балаклію: унікальні кадри

Головне про контрнаступ на Харківщині

Протягом першої половини вересня українські війська почали потужний контрнаступ на Харківщині, у межах якого звільнили більшість окупованої території області. Зараз під окупацією залишається лівий берег річки Оскіл. Однак 26 вересня наші захисники повідомили про звільнення Куп'янська-Вузлового, який на лівому березі.

У межах контрнаступу Україна повернула сотні населених пунктів, серед яких Ізюм та Куп'янськ та Вовчанськ. Куп'янськ був важливим логістичним центром для окупантів та став центром окупованої території, який після початку контрнаступу перемістили до Вовчанська.

Ізюм станом на 26 вересня є найбільшим звільненим українськими військами містом. Однак окупанти завдали серйозних руйнувань місту, а в лісі знайшли понад 400 могил. Серед похованих там було чимало закатованих окупантами цивільних. Також увесь світ облетіло фото руки ексгумованого тіла, на якому була синьо-жовта стрічка – це рука військовослужбовця Сергія Сови, який у квітні боронив Ізюм. Указом президента він удостоєний звання Героя України посмертно.

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