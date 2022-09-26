Уникальные кадры освобождения Балаклеи на Харьковщине опубликовало спецподразделение "Кракен". На видео видно, как наши защитники проводили операцию по возвращению города под контроль Украины.

Обратите внимание ВСУ, вероятно, освободили Купянск-Узловой на левом берегу Оскола: показываем его на карте

Как освобождали Балаклею

Балаклея на Харьковщине со 2 марта находилась под российской оккупацией. Мэр города Иван Столбовой предал Украину, перешел на сторону врага и вместе с семьей переехал в россию.

После полугодовой оккупации украинский флаг вернулся в город, а с этого и началось масштабное контрнаступление украинских войск, в рамках которого удалось освободить около 400 населенных пунктов.

Следует заметить, что за 5 лет до вторжения в Балаклею произошла масштабная катастрофа – взорвались склады с боеприпасами. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что ответственность за этот случай, как и за другие похожие катастрофы, лежит на россии.

Как украинские войска освобождали Балаклею: уникальные кадры

Главное о контрнаступлении на Харьковщине

В первой половине сентября украинские войска начали мощное контрнаступление на Харьковщине, в рамках которого освободили большинство оккупированной территории области. Сейчас под оккупацией остается левый берег реки Оскол. Однако 26 сентября наши защитники сообщили об освобождении Купянска-Узлового, который находится на левом берегу.

В рамках контрнаступления Украина вернула сотни населенных пунктов, в том числе Изюм и Купянск и Волчанск. Купянск был важным логистическим центром для оккупантов и стал центром оккупированной территории, который после начала контрнаступления переместили в Волчанск.

Изюм по состоянию на 26 сентября является крупнейшим освобожденным украинскими войсками городом. Однако оккупанты нанесли серьезные разрушения городу, а в лесу нашли более 400 могил. Среди погребенных там было немало замученных оккупантами гражданских. Также весь мир облетело фото руки эксгумированного тела, на котором была сине-желтая лента – это рука военнослужащего Сергея Совы, который в апреле защищал Изюм. Указом президента он удостоен звания Героя Украины посмертно.

Стоит посмотреть – как жители Балаклеи встречали украинских военных: смотрите видео