Звання Героя України Сергій Сова отримав із удостоєнням ордена "Золота Зірка". Відповідний указ глава держави підписав 24 вересня.

Зверніть увагу Тіло військового з синьо-жовтим браслетом на руці передали для поховання

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю: присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Сові Сергію Олександровичу – старшому солдату (посмертно),

– йдеться в тексті указу президента.

Напередодні до президента звертався син Героя

Після того, як фото руки з Ізюма облетіло весь світ, Оксана Сова з Нікополя упізнала по світлинах свого чоловіка Сергія Сову, який у квітні боронив Україну на Ізюмському напрямку.

Після цього син Героя, 14-річний Марат, звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням посприяти якнайшвидшому переданню тіла батька для поховання. У цьому ж листі син Героя України зазначив, що мав би за честь отримати з рук президента посмертну нагороду для свого батька.



Лист Марата Сови до Зеленського після того, як мати упізнала тіло батька / Фото "Факти"

24 вересня після завершення усіх експертиз, тіло Героя України передали рідним для належного поховання, як того і просив син Сергія Сови.

Історія синьо-жовтого браслета

Сергій Сова боронив Україну з 2014 року в складі 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр". Тоді він боронив Піски та доставляв боєприпаси в Донецький аеропорт. Через рік демобілізувався, але потім знову повернувся на фронт. За службу отримав чимало відзнак та нагород.

З початком повномасштабного вторгнення Сергій Сова без вагань знову пішов захищати Україну. Від першої поїздки на фронт у 2014 році на його руці був синьо-жовтий браслет. Як розповідала раніше дружина Героя Оксана, цей браслет йому подарували діти. Тоді старший син пішов у перший клас, а молодшій донечці виповнився лише рік.

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