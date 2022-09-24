Слідчі разом із судово-медичним експертом провели додатковий огляд тіла. Про це повідомив начальник слідчого управління у Харківській області Сергій Болвінов.
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Тіло передали для поховання
Болвінов написав, що дружина військового впізнала його по татуюванню.
Тіло видано для належного поховання. Навіки пам’ятаємо. Дякуємо герою,
– додав Болвінов.
Нагадаємо, що після початку ексгумації тіл в деокупованому Ізюмі весь світ облетіло фото руки з синьо-жовтим браслетом. Від квітня військовий вважався зниклим безвісти.
Що відомо про Сергія Сову
Український захисник воював за Україну від 2014 року. Тоді він боронив Піски та доставляв боєприпаси в Донецький аеропорт. Через рік демобілізувався, а пізніше повернувся на фронт. Сова отримав чимало відзнак та нагород за свою службу. А після початку повномасштабного вторгнення росії його разом із побратимами відправили на Ізюмський напрямок.
В українського захисника залишилися двоє дітей та дружина
- Дружина військового Оксана вірила, що її чоловік живий. Вона впізнала його тіло по татуюванню. А з браслетами, які були на руці Сергія, він не розлучався з 2014 року, їх подарували йому діти.
- Сергій та Оксана прожили у шлюбі понад 15 років. Вони виховали двох дітей – сина Марата та доньку Еліну.
- Син полеглого Героя написав листа Володимиру Зеленському з проханням посприяти якнайшвидшому поверненню тіла батька для поховання.