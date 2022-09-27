Успішний контрнаступ ЗСУ продовжує набирати обертів. Захисники та захисниці України роблять усе можливе для того, щоб якомога швидше прапор нашої держави майорів там, де ще нещодавно були вороги.

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Піски-Радьківські уже під контролем ЗСУ

Про це повідомили у Борівській селищній раді. Там зауважили, що продовжують вестися бої за звільнення лівобережної частини громади. Нашим захисникам вдається прогнати ворога. Але небезпека все ще не минула. Окупанти продовжують обстрілювати звільнені території.

Як зазначають у селищній раді, звуки вибухів долинають з півночі, сходу та півдня. Що стосується окупаційної "влади", то вона Борівську громаду вже покинула. Відомо також, що втекли разом із нею практично всі колаборанти.

Крім того, на безпечніші території виїхали упродовж минулого тижня частина мешканців. Решта ж залишається у своїх домівках. Якщо на них чатує небезпека, то вони переховуються або у підвалах, або в укриттях.

Відомо, що пересуватися вулицями та дорогами між населеними пунктами у громаді все ще небезпечно. Крім того, відсутні електроенергія, мобільний зв'язок, а також інтернет.

Звільнення Борівської громади почалося з півдня

Як зазначають у селищній раді, вибивати ворога з громади почали з півдня. Так, другий за розміром населений пункт Борівщини Піски-Радьківські, уже повністю контролюється ЗСУ. Зауважимо, що до повномасштабного вторгнення у ньому мешкало близько 2 тисяч людей.

Водночас слід розуміти, що там усе ще виявляють групи російських військових. Тож захисники України продовжують зачистку захоплених територій, а також їх розмінування.

Куп'янськ-Вузловий теж могли звільнити

Напередодні ми розповідали про те, що українські військові, ймовірно, вибили ворога з Куп'янська-Вузлового. Це також селище на Харківщині, яке розташоване на лівому березі річки Оскіл.

Про вибивання окупантів з населеного пункту розповів розвідник ЗСУ з ніком Kriegsforscher. Також у мережі з'явилося фото, на якому можна побачити, як наші захисники стоять поблизу в'їзду у село.

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