Про це розповів представник спецпідрозділу Kraken Костянтин Немічев в інтерв'ю 24 каналу.

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Він зазначив, що під час контрнаступу ЗСУ на Харківщині Україна добре поповнила обмінний фонд.

Наш підрозділ взяв у полон понад 15 російських офіцерів. Ми їх передали ГУР. Тому ми поповнили обмінний фонд, щоб звільняти з полону і наших хлопців,

– сказав Немічев.

Він зауважив, що серед полонених росіян був один колаборант, який працював у так званій "військовій адміністрації" Куп'янська.

"Вони розповідають, що їх збирали з різних підрозділів, – там були водії, механіки, артилеристи. Усіх їх кидали в піхоту. Тому це показово, що у росіян зараз великі проблеми. Вони не знають, де брати людей, щоб відправляти на загибель. Тому й збирають їх по різних підрозділах і відправляють сюди. Так що справи у них не дуже, а тут ще й ми "псуємо настрій", – додав представник спецпідрозділу Kraken.

Зверніть увагу! Українські військові, ймовірно, звільнили Куп'янськ-Вузловий. Це селище на Харківщині, що розташоване на лівому березі річки Оскіл.

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Українські військові у вересні розпочали контрнаступ на Харківщині, внаслідок якого було деокуповано майже всю область. Окупантів вигнали з Балаклії, Куп'янська, Вовчанська тощо.

Президент Володимир Зеленський станом на 23 вересня повідомив, що ЗСУ деокупували 9 000 квадратних кілометрів. З-під окупації звільнили близько 400 населених пунктів.

Зеленський підкреслив, що відповідного "відчутного результату досягнуто й завдяки тому, що наші люди на тимчасово окупованій території нам допомагають".

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