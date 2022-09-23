Про це під час звернення до українців повідомив президент Володимир Зеленський, пише 24 канал. За словами глави держави, таку кількість території вдалося звільнити у вересні.

До речі У британській розвідці підтвердили контрнаступ ЗСУ біля Лиману

Від початку активних дій звільнено близько 400 міст і сіл

Від початку активних дій на Сході нашої держави у вересні вже звільнено близько 9 тисяч квадратних кілометрів території, близько 400 населених пунктів,

– сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що відповідного "відчутного результату досягнуто й завдяки тому, що наші люди на тимчасово окупованій території нам допомагають".

Зеленський закликав людей на окупованих територіях продовжувати в тому ж дусі, "щоб такої допомоги ставало більше".

Передавайте нашим спецслужбам усі дані про тих, хто організовує й допомагає проводити цей фарс із псевдореферендумами. Передавайте всю інформацію про російську мобілізацію, про російську армію загалом. Допомагайте тим в окупованих районах, хто цього потребує: літнім людям, одиноким, родинам із дітьми. Україна повернеться на всю свою землю, і маємо зберегти там якнайбільше наших людей,

– сказав президент.

Що відомо про контрнаступ ЗСУ

Українські військові прорвали першу лінію оборони ворога, після чого у серпні з'явилася інформація, що розпочався наступ ЗСУ на Херсон. Водночас ЗСУ розпочали контрнаступ на Харківщині, внаслідок якого було деокуповано майже всю область.

У британській розвідці підтвердили, що Збройні Сили України рішуче наступають на місто Лиман, що на Донеччині.

Водночас генерал США у відставці Бен Ходжес заявив, що до кінця року ЗСУ можуть відкинути ворога на позиції до 23 лютого. Також джерела 24 каналу у спецслужбах повідомили, що на Херсонщині російське командування починає підготовку окупантів до втечі.

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