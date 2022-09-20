Наші воїни звільняють українську землю і вже до кінця року цілком ймовірно, що на Луганщині ворога відкинуть на позиції до 23 лютого. Про це заявив генерал США у відставці Бен Ходжес.

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Я очікую, що українські сили до кінця року відтіснять росіян на лінію 23 лютого і що вони продовжать боротьбу всю зиму, щоб і надалі чинити тиск на росіян, не даючи їм можливості перегрупуватися, відновити свої сили,

– сказав він.

Ходжес вважає, що Збройні Сили України деокупують Крим до середини 2023 року.

На думку генерала, керівництво росії намагається зрозуміти, як вивести росіян з Херсонської області, щоб це не перетворилося на панічний відхід. Також думають над тим, щоб це не призвело до масштабних втрат від артилерійського та ракетного вогню, коли окупанти почнуть рухатися та перетинати річку.

Що зараз відбувається на Луганщині

Очільник ОВА Сергій Гайдай розповідав, що російські військові починають скупчувати техніку поблизу адмінкордону Луганщини. Це означає, що окупанти готові до контрнаступу ЗСУ.

Також ворог продовжує будівництво оборонних споруд. Причиною цього є колосальні втрати, яких бійці країни-агресорки зазнали на Харківщині. Крім того, в області не припиняють шукати чоловіків на вулицях, щоб відправити їх на фронт.

Майже у всіх населених пунктах поблизу адміністративної меж області спостерігається одне і те ж. Окупанти підтягують туди свою техніку. Зокрема, до Троїцького, Сватового, Рубіжного, а також Попасної.

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