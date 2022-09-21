Так, за даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, "обробка мізків" окупантів, які перебувають на лівому березі Дніпра на Херсонщині, суттєво відрізняється від пропаганди, що подають угрупованням на правобережжі. Загарбників, що опинилися фактично в оперативному оточенні та зіштовхнулися з проблемами у забезпеченні, лякають полоном та вмовляють тримати позиції навіть шляхом власного життя.

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Однак російські підрозділи на лівому березі замполіти поступово готують до того, що Херсон буде звільнено Силами оборони України.

Загарбникам пояснюють, що обласний центр ніколи не був важливим для росії

Російське командування, судячи з усього, досі не має чітких планів щодо того, що їм робити з тимчасово окупованими територіями на Півдні.

Загарбники довгий час готувалися до проведення "референдумів" та анексії частин Херсонської та Запорізької областей, але терміни проведення "голосування" постійно переносили.

Коли ж для окупантів ситуація на фронті трохи похитнулася, вони одразу почали перекидати до правобережжя додаткові резерви та готуватися до контрнаступу в надії утримати позиції.

Але паралельно з цим командири армій, загонів та офіцери-ФСБшники воліли втекти подалі від небезпечного напрямку, навіть розуміючи, що вони кидають підлеглих на смерть.

Після певного просування ЗСУ на Херсонщині загарбники зовсім на якийсь час розгубилися. Логісти намагалися побудувати шлях забезпечення відрізаних від основної частини підрозділів, незважаючи на ризики та втрати. Генерали віддавали суперечливі накази від організації відступу до термінового оголошення про приналежність всіх захоплених територій до росії із подальшим ядерним шантажем всього світу.

Деякі загони орди поводилися, ніби курка із відрубаною головою, – продовжували підготовку до "референдуму" безпосередньо у Херсоні. Однак їм швидко пояснили, що всілякі "голосування" не на часі. Тим не менше, відмовилися від агітації лише в обласному центрі – на випадок, якщо з Москви надійде наказ провести заходи з анексії регіону навіть без контролю над головним містом.

Втім, найбільш цікавим є те, що загарбницьке командування вирішило готувати своє військо до здачі Херсона. Особовому складу почали потроху доводити, що цей населений пункт не є пріоритетом для росії. Мовляв, у кремлі ніколи й не хотіли приєднувати його до росії. Водночас окупантам на лівому березі кажуть геть інше – що від них залежить вся подальша доля воєнної компанії.

Всі спроби підготувати війська з правобережжя до "жесту доброї волі" у Херсоні окупаційні угруповання сприймають без жодних заперечень, однак всередині бандформувань подібним незадоволені. Мовляв, якщо кремлю місто не було потрібним, то навіщо під час його оборони поклали життя тисяч російських воїнів, а, найголовніше, для чого туди перекидали найбільш боєздатні підрозділи.

Здавати Херсонщину точно не планують

Лівобережну частину Херсонської області загарбники наразі віддавати Україні без бою не планують. Адже саме там розташовані всі споруди, які здатні забезпечувати Крим водою. Крім того, без сухопутного коридору з півостровом серйозно "підвисатиме" угруповання орди на Запоріжжі, а цього путін та його поплічники також не можуть допустити, бо їм важливо контролювати ЗАЕС. Не тільки для ядерного тероризму, а ще й для того, аби електростанція не постачала енергію Україні. Бо загарбники вирішили, що якщо вони не здатні забезпечити собі військову перемогу, їм треба робити все для економічного тиску на нашу державу.

Путін вважає, що йому все ж таки вдасться змусити українську владу сісти за стіл переговорів, якщо росія знищуватиме об'єкти критичної інфраструктури та зробить так, що непідконтрольні агресорам території не зможуть нормально перезимувати.