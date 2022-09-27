Успешное контрнаступление ВСУ продолжает набирать обороты. Защитники и защитницы Украины делают все возможное для того, чтобы как можно скорее флаг нашего государства развевался там, где еще недавно были враги.

Читайте также Ночные обстрелы Николаева и Запорожья, безумные потери врага: основное за 216 день войны

Пески-Радьковские уже под контролем ВСУ

Об этом сообщили в Боровском поселковом совете. Там отметили, что продолжаются бои за освобождение левобережной части общины. Нашим защитникам удается прогнать врага. Но опасность все еще не миновала. Оккупанты продолжают обстреливать освобожденные территории.

Как отмечают в поселковом совете, звуки взрывов доносятся с севера, востока и юга. Что касается оккупационной "власти", то она Боровскую общину уже покинула. Известно также, что сбежали вместе с ней практически все коллаборанты.

Кроме того, на более безопасные территории выехала в течение прошлой недели часть жителей. Остальные же остаются в своих домах. Если их подстерегает опасность, то они прячутся либо в подвалах, либо в укрытиях.

Известно, что передвигаться по улицам и дорогам между населенными пунктами в общине все еще опасно. Кроме того, отсутствуют электроэнергия, мобильная связь, а также интернет.

Освобождение Боровской общины началось с юга

Как отмечают в поселковом совете, выбивать врага из общины начали с юга. Так, второй по размеру населенный пункт Боровщины Пески-Радьковские, уже полностью контролируется ВСУ. Заметим, что до полномасштабного вторжения в нем проживало около 2 тысяч человек.

В то же время следует понимать, что там все еще обнаруживают группы российских военных. Поэтому защитники Украины продолжают зачистку захваченных территорий, а также их разминирование.

Купянск-Узловой тоже могли освободить

Накануне мы рассказывали о том, что украинские военные, вероятно, выбили врага из Купянска-Узлового. Это также поселок в Харьковской области, который расположен на левом берегу реки Оскол.

О выбивании оккупантов из населенного пункта рассказал разведчик ВСУ с ником Kriegsforscher. Также в сети появилось фото, на котором можно увидеть, как наши защитники стоят вблизи въезда в село.

Достойное внимания – Зеленский анонсировал хорошие новости с фронта: смотрите видео