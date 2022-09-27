Новый день приближает Украину к победе. О главных событиях 216 дня войны читайте в материале 24 канала.

Читайте также Удар по аэропорту в Кривом Роге, будет ли дополнительная мобилизация: основное за 215 день войны

02:34 В ОК "Юг" рассказали о ситуации в регионе за минувшие сутки. Там нашим военным удалось немало доставить хлопот врагам. Ликвидировали:

77 захватчиков;

6 танков;

5 гаубиц, среди которых самоходная "Мста-С";

3 ЗРК "Панцирь-С1";

14 единиц автомобильной и бронированной техники.

Также ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 250 огневых задач. Попали в 4 очага оружия и техники врага, а также 4 склада с боеприпасами. Они были расположены в Херсонском и Бериславском районах.

02:08 Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов рассказал об очередных успехах. Как выяснилось, на горячую линию по сдаче в плен россияне звонят активно. В частности, те, кого даже еще не мобилизовали в армию.

00:09 Стало известно, что в Украине ликвидирован главный артиллерист 35-й общевойсковой армии россии. Речь идет о полковнике борисе тотиковом. В российских СМИ сообщили, что он вместе с другим военным преступником капитаном олегом лебедевым похоронен в Рязани 25 сентября.