ВСУ наносят врагу колоссальные потери, однако тот продолжает терроризировать мирных украинцев. О самых главных событиях дня читайте в материале 24 канала.

Ранее NASAMS для Украины, улыбающиеся командиры из "Азовстали": основное за 214 день войны

05:55 В течение ночи войска россии обстреляли Запорожье, Николаев и Никополь. Также ранним утром взрывы раздавались во временно оккупированном Херсоне.

03:26 Ночью над Одесской областью снова заметили два иранских дрона. Местные в сети информируют о работе ПВО, а также "прилеты".

02:47 Украинская авиация на Юге нанесла 9 ударов по врагу, а также 310 огневых задач выполнили артиллеристы. В результате этого уничтожены 5 складов с боеприпасами, 3 танка, самоходная артустановка и более 40 оккупантов.

02:02 США введут новые санкции против россии в ответ на проведение так называемых "референдумов" на оккупированных территориях Украины. Санкции коснутся юридических лиц и компаний за пределами россии, которые поддерживают псевдореферендумы.