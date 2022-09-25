Еще один день приближает Украину к победе. О главных событиях дня читайте в материале 24 канала.

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06:09 В Одессе сообщили о взрывах. Заметим, что в области раздаются воздушные тревоги. По данным телеграмм-канала monitor, наблюдалась вероятность ракетного удара с акватории Черного моря.

05:54 В сети показали мобилизованные российские танкисты. Им выдают для войны автоматы, покрытые ржавчиной.

С какими автоматами российских танкистов отправляют на войну: видео

05:39 Стало известно о "прилете" в состав с боеприпасами в Херсоне. Предварительно известно о том, что враг мог понести немалые потери среди личного состава.

ВСУ нанесли удар по вражескому составу в Херсоне: видео

03:51 В ОК "Юг" рассказали о ситуации в регионе за минувшие сутки. Согласно имеющимся данным, нашим военным удалось уничтожить:

57 кафиров;

30 единиц техники (в частности, 2 гаубицы, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", "Град");

2 беспилотника типа "Орлан-10";

дрон-камикаде "Шахид-136".

А еще защитники Украины ликвидировали три склада с российскими боеприпасами.

03:00 В ГУР МО рассказали о предстоящих обменах военнопленными. Спикер Андрей Юсов отметил, что сейчас идет подготовка к следующим раундам. У нашего государства есть обменный фонд, и он постоянно пополняется.

01:56 Стало известно, что в течение нескольких часов взрывы произошли в Новой Каховке, Стахановке и Алчевске Луганской области.



Говорят, в Алчевске взорвался склад с боеприпасами / фото с телеграмма "Ящик Пандоры"

01:52 Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ООН открыто угрожал "ядерной доктриной". В украинском МИДе призвали мир не терпеть такого.

01:27 Поступила информация о взрыве в Николаеве . Пока ее ни подтвердили, ни опровергли местные власти. В 01:36 появились сведения о повторном ракетном ударе по городу.

01:03 Тем временем в аэропорту российского Курска раздалось несколько взрывов. В местных телеграмм-каналах рассказывали, что в сторону постройки отправились пожарные. Правда, официальной информации по этому поводу не поступало на тот момент.

00:38 Российские военные нанесли очередной ракетный удар по Запорожью. Глава ОВА Александр Старух в 00:43 сообщил, что в городе было зафиксировано около 10 "прилетов".