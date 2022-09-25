Ще один день наближає Україну до перемоги. Про головні події дня читайте у матеріалі 24 каналу.

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06:09 В Одесі повідомили про вибухи. Зауважимо, що в області лунають повітряні тривоги. За даними телеграм-каналу monitor, спостерігалася ймовірність ракетного удару з акваторії Чорного моря.

05:54 У мережі показали мобілізованих російських танкістів. Їм видають для війни автомати, вкриті іржею.

З якими автоматами російських танкістів відправляють на війну: відео

05:39 Стало відомо про "приліт" у склад з боєприпасами у Херсоні. Попередньо відомо про те, що ворог міг зазнати чималих втрат серед особового складу.

ЗСУ завдали удару по ворожому складу в Херсоні: відео

03:51 В ОК "Південь" розповіли про ситуацію в регіоні за минулу добу. Згідно з наявними даними, нашим військовим вдалося знищити:

57 окупантів;

30 одиниць техніки (зокрема, 2 гаубиці, самохідну артилерійську установку "Гвоздика", "Град");

2 безпілотники типу "Орлан-10";

дрон-камікадзе "Шахід-136".

А ще захисники України ліквідували три склади з російськими боєприпасами.

03:00 У ГУР МО розповіли про майбутні обміни військовополоненими. Речник Андрій Юсов зазначив, що наразі триває підготовка до наступних раундів. У нашої держави є обмінний фонд, і він постійно поповнюється.

01:56 Стало відомо, що упродовж кількох годин ставалися вибухи у Новій Каховці, Стахановці та Алчевську Луганської області.



Кажуть, в Алчевську вибухнув склад з боєприпасами / фото з телеграма "Скринька Пандори"

01:52 Міністр закордонних справ росії сєргєй лавров в ООН відкрито погрожував "ядерною доктриною". В українському МЗС закликали світ не терпіти такого.

01:27 Надійшла інформація про вибух у Миколаєві. Поки що її ані підтвердила, ані спростувала місцева влада. Об 01:36 з'явилися відомості про повторний ракетний удар по місту.

01:03 Тим часом в аеропорту російського Курська пролунало кілька вибухів. У місцевих телеграм-каналах розповідали, що в бік споруди вирушили пожежники. Правда, офіційної інформації щодо цього не надходило на той момент.

00:38 Російські військові завдали чергового ракетного удару по Запоріжжю. Глава ОВА Олександр Старух о 00:43 повідомив, що у місті зафіксували близько 10 "прильотів".