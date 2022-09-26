ЗСУ завдають ворогу колосальних втрат, проте той продовжує тероризувати мирних українців. Про найголовніші події дня читайте у матеріалі 24 каналу.

Раніше NASAMS для України, усміхнені командири з "Азовсталі": основне за 214 день війни

05:55 Протягом ночі війська росії обстріляли Запоріжжя, Миколаїв і Нікополь. Також рано-вранці вибухи лунали в тимчасово окупованому Херсоні.

03:26 Вночі над Одеською областю знову помітили два іранські дрони. Місцеві в мережі інформують про роботу ППО, а також "прильоти".

02:47 Українська авіація на Півдні завдала 9 ударів по ворогу, а також 310 вогневих завдань виконали артилеристи. Унаслідок цього знищено 5 складів з боєприпасами, 3 танки, самохідну артустановку та понад 40 окупантів.

02:02 США запровадять нові санкції проти росії у відповідь на проведення так званих "референдумів" на окупованих територіях України. Санкції торкнуться юридичних осіб та компаній за межами росії, які підтримують псевдореферендуми.