Новий день наближає Україну до перемоги. Про головні події 216 дня війни читайте у матеріалі 24 каналу.

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02:34 В ОК "Південь" розповіли про ситуацію в регіоні за минулу добу. Там нашим військовим вдалося чимало завдати клопотів ворогам. Ліквідували:

77 загарбників;

6 танків;

5 гаубиць, серед яких самохідна "Мста-С";

3 ЗРК "Панцир-С1";

14 одиниць автомобільної та броньованої техніки.

Також ракетно-артилерійські підрозділи виконали 250 вогневих завдань. Поцілили у 4 осередки зброї та техніки ворога, а також 4 склади з боєприпасами. Вони були розташовані у Херсонському та Бериславському районах.

02:08 Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов розповів про чергові успіхи. Як з'ясувалося, на гарячу лінію щодо здачі в полон росіяни телефонують активно. Зокрема ті, кого навіть ще не мобілізували до війська.

00:09 Стало відомо, що в Україні ліквідували головного артилериста 35-ї загальновійськової армії росії. Мовиться про полковника бориса тотікова. У російських ЗМІ повідомили, що він разом з іншим воєнним злочинцем капітаном олегом лебедєвим поховані у Рязані 25 вересня.