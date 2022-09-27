Глава держави закликав світ ще більше допомагати Україні на тлі злочинних дій кремля. При цьому він наголосив, що ніякі псевдореферендуми нічого не змінять для Києва, адже Україна визнає статут ООН.

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Зупинити росію потрібно зараз, – Зеленський про "референдуми"

На тлі оголошення так званих "результатів референдумів" Україна скликала засідання Ради безпеки ООН. Зеленський наголосив, що своїми діями росія просто добиває статут ООН.

Я закликав членів Радбезу зупинити того одного, хто ставить себе проти всіх у світі. Це можливо. Можливо саме зараз, коли остаточні руйнівні кроки ще поки не зроблені,

– заявив президент.

Він додав, що реалізація росією кримського сценарію щодо інших окупованих територій України означатиме, що з владіміром путіним вже нема про що говорити.

За словами Зеленського, те, що зараз відбувається на окупованих територіях не можна назвати навіть імітацією референдумів. Адже результати були відомі усім і давно. Для цього не треба було навіть розвідки.

Погоджені цифри для цього фарсу були вкинуті у засоби масової інформації. Росія навіть не ховається,

– зазначив політик.

Відповіддю на такі дії держави-агресорки повинна стати ще більша підтримка України. Зеленський подякував партнерам за оборонну, фінансову та санкційну допомогу.

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Президент анонсував просування на фронті

Щодо ситуації на фронті глава держави не був багатослівним. Однак він заінтригував українців хорошими новинами.

Щодо фронту, то скажу коротко й поки що без деталей, хоч вони будуть хороші: просуваємося вперед і звільняємо нашу землю,

– повідомив Зеленський.

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Світ підтримує Україну: президент про дипломатичні успіхи

27 вересня глава держави поговорив з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Політики детально обговорили ситуацію на передовій і подальшу підтримку ЗСУ з боку членів Альянсу.

У Києві Зеленський зустрівся з міністеркою закордонних справ Франції Катрін Колонні. Головною темою стала ситуація на Запорізькій АЕС та оборонні потреби України. Також політики домовилися про спільну реакцію на подальші кроки росії щодо псевдореферендумів.

Зеленський зазначив, що партнери чують прохання України і це дуже важливо.

Водночас, за словами президента, росія намагається зірвати зернову угоду. Саме тому він розповів про успіхи домовленості. Зокрема, з України вже відправили понад 5 мільйонів тонн агропродукції, а з наших портів вийшли 232 судна. Лише серед країн Африки українське зерно вже надійшло в Алжир, Ефіопію, Єгипет, Лівію, Кенію, Сомалі, Судан, Туніс.

Тому слід завадити росії, адже ці країни можуть опинитися у продовольчій кризі без українського зерна.