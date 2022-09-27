Рідкодуб та Коровій Яр повернулися в Україну

Наразі офіційного підтвердження про звільнення сіл немає. Однак на відео з місця події українські військові повідомляють радісну новину, пише 24 канал.

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На кадрах видно, як наші військові заїжджають у Рідкодуб. Окупанти зафарбували вказівних з назвою села у кольори свого триколору.

Зауважимо, що Рідкодуб та Коровій Яр розташовані на шляху до Лиману, який є важливою точкою на карті. Звільнення сіл ще більше наблизило українських військових до Лимана. Тепер російські окупанти опинилися в оточенні. Адже ЗСУ підійшли до міста вже з трьох сторін. Ймовірно, невдовзі ворожі бійці втікатимуть з нього, так само як бігли з Харківщини.

Де розташоване село Рідкодуб / Карта Deep State Map

Українські військові вже у Рідкодубі: відео

У Рідкодуб заїхали українські захисники: відео (Увага! Ненормативна лексика, 18+)

За словами військового експерта Романа Світана, російські військові у Лимані практично вже полонені. Після звільнення 2 сіл їм буде ще важче втекти з міста.

Де розташоване село Коровій Яр / Карта Deep State Map

ЗСУ в'їхали у Коровій Яр: відео

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Чому Лиман такий важливий

Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович пояснював, що для росіян дуже важливо втримати Лиман. Адже звільнивши його, ЗСУ зможуть рухатися у сторону так званих "республік" на Донбасі. Деокупація Луганська й Донецька стане справжнім крахом для росії.

Водночас політик зазначав, що у Лимані стоять професійні російські військові. Зокрема, 3 батальйонні тактичні групи.