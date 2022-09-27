Цю інформацію в ефірі телемарафону підтвердив голова ОВА Олег Синєгубов. Він наголосив, що для росіян це була стратегічна важлива точка – через це селище вони постачали озброєння.

Увага ЗСУ, ймовірно, звільнили Куп'янськ-Вузловий на лівому березі Осколу: показуємо його на карті

Куп'янськ-Вузловий – одна з найбільших логістичних розв'язок на території Харківської області, і з перших годин повномасштабної війни вона була окупована, ворог досить сильно її обороняв. Дійсно, наші збройні сили її відбили,

– повідомив Синєгубов.

Кожен метр української землі звільняється важкими зусиллями, оскільки ворог стягує резерви. Станом на зараз тимчасово захопленими залишаються менш як 6% Харківської області.

Де розташований Куп'янськ-Вузловий на карті:

Голова ОВА наголосив, що зараз повертатися до звільнених населених пунктів небезпечно – триває розмінування. Також необхідно відновити інфраструктуру. За словами очільника ОВА, були випадки, коли цивільні підривалися просто в себе у дворах.

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