Зловмисника затримали на спробі передачі закритих відомостей до росії. Слідчі СБУ вже повідомили йому про підозру.

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Які дані передавав зрадник

Чоловік розвідував місця дислокації та переміщення Сил оборони України на півдні, збираючи інформацію про місця базування підрозділів ЗСУ, силових і правоохоронних структур, кількість особового складу та військової техніки. Крім цього, він встановлював точні координати блок-постів.

Агент зливав дані про об'єкти інфраструктури тепло- та енергопостачання

Вочевидь, українцю-зраднику байдуже на своїх рідних та громадян. Він встановлював точні координати об'єктів критичної інфраструктури, особливо у сфері тепло- та енергопостачання, та передавав їх ворогу.

Ці дані ворог планував використати для підготовки диверсій і здійснення повітряних ударів, у тому числі крилатими ракетами та дронами-камікадзе.

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Що відомо про зловмисника

За даними слідства, зрадником є мешканець міста Рені Одеської області, якого завербували спецслужби росії після початку повномасштабного вторгнення.

Він передавав окупантам розвіддані через анонімний телеграм-канал у вигляді "фотозвіту" та позначок на електронній карті з детальним описом "спостережень".

Нещодавно СБУ затримала ще трьох зрадників: двох на Донеччині та одного у Дніпрі. Останній примудрявся працювати на ворога з тюрми.

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