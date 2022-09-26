Діяльність банди координував один з кримінальних авторитетів – "злодій у законі" на прізвисько "Антимос". Вдалося затримати трьох учасників, серед яких і чинний правоохоронець.
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Банда "Антимоса": що відомо
"Антимос" керував бандою з однієї з країн Близького Сходу. В'їздити до України не міг: потрапив до санкційного списку РНБО.
За даними слідства, учасники банди причетні до викрадення і катування людей для подальшого викупу. Отримані гроші використовували для наповнення "злодійської каси". А ще підтримки засуджених поплічників у в'язниці.
Також злочинці вибивали гроші з місцевих підприємців. Якщо ті відмовлялися платити, до них застосовували психологічний тиск і насилля. Від одного з підприємців вимагали 200 тисяч доларів.
Серед учасників банди і одесити. Зокрема і ті, кого раніше притягали до відповідальності за тяжкі злочини.
СБУ затримала трьох активних учасників
Правоохоронці запобігли розбою, задокументували злочинні дії угруповання і затримали трьох активних учасників.
Затримання членів злочинного угруповання / Фото СБУ
Під час обшуків у затриманих виявили:
- реактивну протитанкову гранату;
- пістолет Макарова;
- бойову гранату;
- набої до стрілецької зброї різного калібру.
Нагадаємо, нещодавно правоохоронці повідомили, що "Антимос" помер на території однієї з держав Близького Сходу.
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