Діяльність банди координував один з кримінальних авторитетів – "злодій у законі" на прізвисько "Антимос". Вдалося затримати трьох учасників, серед яких і чинний правоохоронець.

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Банда "Антимоса": що відомо

"Антимос" керував бандою з однієї з країн Близького Сходу. В'їздити до України не міг: потрапив до санкційного списку РНБО.

За даними слідства, учасники банди причетні до викрадення і катування людей для подальшого викупу. Отримані гроші використовували для наповнення "злодійської каси". А ще підтримки засуджених поплічників у в'язниці.

Також злочинці вибивали гроші з місцевих підприємців. Якщо ті відмовлялися платити, до них застосовували психологічний тиск і насилля. Від одного з підприємців вимагали 200 тисяч доларів.

Серед учасників банди і одесити. Зокрема і ті, кого раніше притягали до відповідальності за тяжкі злочини.

СБУ затримала трьох активних учасників

Правоохоронці запобігли розбою, задокументували злочинні дії угруповання і затримали трьох активних учасників.

Затримання членів злочинного угруповання / Фото СБУ

Під час обшуків у затриманих виявили:

  • реактивну протитанкову гранату;
  • пістолет Макарова;
  • бойову гранату;
  • набої до стрілецької зброї різного калібру.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці повідомили, що "Антимос" помер на території однієї з держав Близького Сходу.

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