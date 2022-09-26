Діяльність банди координував один з кримінальних авторитетів – "злодій у законі" на прізвисько "Антимос". Вдалося затримати трьох учасників, серед яких і чинний правоохоронець.

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Банда "Антимоса": що відомо

"Антимос" керував бандою з однієї з країн Близького Сходу. В'їздити до України не міг: потрапив до санкційного списку РНБО.

За даними слідства, учасники банди причетні до викрадення і катування людей для подальшого викупу. Отримані гроші використовували для наповнення "злодійської каси". А ще підтримки засуджених поплічників у в'язниці.

Також злочинці вибивали гроші з місцевих підприємців. Якщо ті відмовлялися платити, до них застосовували психологічний тиск і насилля. Від одного з підприємців вимагали 200 тисяч доларів.

Серед учасників банди і одесити. Зокрема і ті, кого раніше притягали до відповідальності за тяжкі злочини.

СБУ затримала трьох активних учасників

Правоохоронці запобігли розбою, задокументували злочинні дії угруповання і затримали трьох активних учасників.

Затримання членів злочинного угруповання / Фото СБУ

Під час обшуків у затриманих виявили:

реактивну протитанкову гранату;

пістолет Макарова;

бойову гранату;

набої до стрілецької зброї різного калібру.

Зверніть увагу! Затриманим обрали запобіжний захід за статтею про розбій. Вона передбачає 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці повідомили, що "Антимос" помер на території однієї з держав Близького Сходу.

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