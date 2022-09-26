Насправді, жодної участі у фейковому референдумі українські військові не беруть, наголошують у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпек. Це – чергове інсценування.

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Ймовірно, таким чином росія готує військовополонених до насильницької мобілізації,

– зазначають аналітики.

Крім того, російські окупанти говорять про формування з військовополонених, утримуваних в Оленівській колонії, "козачого батальйону імені Богдана Хмельницького". Тож, це теж вказує на наміри росіян влаштувати нові провокації.

кремль готує "Оленівку-2"

Спроба звалити масову страту військовополонених в Оленівці на міфічні удари HIMARS з боку ЗСУ виявилася невдалою. Тож тепер росіяни можуть готувати більш продуману провокацію.

Псевдореферендуми незаконні навіть за російським правом.

Псевдореферендуми на окупованій території: головне

Кремль поспішає з псевдореферендумами на окупованих українських територіях та вдається до погроз, шантажу та провокацій. Гауляйтери буквально змагаються між собою, хто швидше оголосить "результати" голосувань.

Так, у Запорізькій області станом на 25 вересня оголошена "явка" склала майже 52%. В "ЛДНР" вже заявили, що "референдум відбувся".

Так звана “військова адміністрація” на окупованій росією території Донеччини примусила взяти участь у псевдореферендумі за приєднання до Росії українських військовослужбовців, яких утримують у колонії в селищі Оленівка.

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