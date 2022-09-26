Водночас росія цілеспрямовано вирішила мобілізувати все чоловіче населення Луганщини, обмежуючи вільне пересування людей. Про це 24 каналу розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Зверніть увагу Намалювали цифри: окупанти назвали "референдуми" на Донбасі та Запоріжжі такими, що відбулися

Тотальне беззаконня

Чиновник зазначив, що на Луганщині окупанти "позакривали" міста і села, нікого не впускають та не випускають, "глушать" інтернет та мобільний зв'язок.

Це не можна назвати навіть жахом, позаяк будь-які норми законів не дотримуються. Для псевдореферендумів роблять обхід люди зі зброєю, у військовій формі, іноді ставлять просто столи біля магазинів, і всіх, хто приходить за продуктами – їх всіх відправляють до цього столика "голосувати",

– пояснив Гайдай.

За його словами, ті люди, які не ходять з паспортами, їх все одно відправляють голосувати на "референдуми".

"Можуть прийти до будинку і квартири до тих людей, які вже були на "дільницях", щоб ті повторно "голосували". Запускають також інформацію, що ті, хто голосують проти, вони кудись зникають або якісь там тортури до них застосовують. Це робиться заради того, щоб налякати людей, аби ті, хто хоче ставити галочку "проти" – щоб вони 10 разів подумали", – розповів голова Луганської ОВА.

Яка ситуація на Луганщині з "референдумами" та "мобілізацією": дивіться відео

Скільки людей на окупованих територіях

Гайдай зауважив, що з початку повномасштабної агресії виїхали понад 320 тисяч жителів Луганської області, які проживали на раніше підконтрольній Україні території.

Загалом на цій території проживали 650 тисяч людей. Десь 330 – 340 тисяч залишились. Декілька років тому окупанти планували провести перелік громадян на тій частині Луганщині, яку вони окупували у 2014 році. Коли вони зробили свій зріз, то відмовилися від цієї ідеї, позаяк мова йшла про 1,5 мільйона людей, а насправді такої кількості немає,

– вказав чиновник.

На його думку, через це росіяни не захотіли фіксувати набагато меншу цифру, ніж на яку вони розраховували.

Читайте також Мобілізація з "присмаком нацизму" і початок кінця режиму: що чекає на росію після "референдумів"

Як проходить "мобілізація"

Чиновник підкреслив, що фейковий "референдум" в дечому навіть допомагає росіянам проводити "мобілізацію" на фронт.

Озброєні люди роблять поквартирний та побудинковий обхід. Якщо вони когось там побачать з чоловіків – одразу дають документи, щоб поставили галочку "За" і дають "повістку" до військкомату. Так людина вже, в принципі, мобілізована. Зараз вже хапають всіх і будь-де,

– зауважив голова ОВА.

За його словами, не має значення, чи людина йде до лікарні, до дитячого садка, чи є у неї діти, які медичні показання чи хронічні хвороби – окупантів нічого з вище переліченого не цікавить.

"Всіх чоловіків просто забирають і відправляють на збори, переодягають і без жодних навчань відправляють на фронт", – переконаний він.

На його думку, чоловіків на Луганщині залишилося небагато.

"Вони навіть між собою "лнр" називають тепер "жнр" – тобто "жіноча народна республіка". За понад пів року війни позабирали майже всіх. Хто залишився на підприємствах критичної інфраструктури, їх намагалися замінити "робітниками", яких привозили десь з росії. Тому є чітка вказівка, щоб все населення Луганської області чоловічої статі відправити на фронт", – розповів Гайдай.

Радимо Репресії та залякування: "референдум" на окупованих територіях Донбасу гірший, ніж був в Криму

Екіпірування "мобілізованих"

Голова Луганської ОВА зазначив, що у "мобілізованих" на Луганщині переважно легке озброєння.

Це автомати, кулемети й декілька "ріжків". Вони планують набрати де-юре 300 тисяч новобранців, а де-факто – понад 1 мільйон. Але ці люди навіть не знають, з якого боку підходити до більш-менш серйозної зброї. Вони не знають ні тактики, ні стратегії, ні що робити під час обстрілів, оборони чи наступу. Це в прямому сенсі "гарматне м'ясо",

– запевнив співрозмовник.

На його переконання, неможливо за 3-4 дні й навіть декілька тижнів навчити цивільну людину керувати танком, гарматою, чи РСЗО.

"Й навіть мінометні карти вони не зроблять, щоб чітко вирахувати й зрозуміти "по квадратах", куди саме їм потрібно стріляти. Це просто "гарматне м'ясо" в стилі жукова, а "баби потім ще нарожають", – додав він.

Цікаво також "Бавовнятко" стрибає по Луганщині 3 тиждень, знищує техніку та особовий склад росіян, – Гайдай

Як виїхати з Луганщини

Гайдай констатував, що з трьох можливих варіантів, з яких можна було виїхати з Луганщини (через Харківську, Запорізьку області, а також росію), ускладнились всі три.

Харківський зараз взагалі не використовують, позаяк там йде активна фаза бойових дій, Запорізький – майже не використовується. Через росію ситуація така: чоловіків не випускають. Навіть колаборантів з Харківщини розвернули й сказали, щоб вони "захищали свою "еленерію",

– підкреслив чиновник.

За його словами, окупанти вирішили повністю закрити можливість виїхати за межі Луганської області.

"Який вік, в якому стані та хто ця людина за фахом – абсолютно немає різниці. Теоретично шлях працює, але лише для жінок", – резюмував голова Луганської ОВА.

Ситуація на Луганщині: останні новини

На тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують проводити псевдореферендум. За словами глави Луганської ОВА, він більше нагадує соцопитування, але під дулами автоматів.

Армія окупантів щодня зазнає значних втрат і змушена відступати на Луганщину. Серед бойовиків також багато поранених, яких уже немає де лікувати.

26 вересня стало відомо, що традиційна "бавовна" знову завітала на Луганщину. Зокрема, відомо про вибухи в Алчевську та Маньківці.

Також під ударом української артилерії опинились казарма та "виборча дільниця" окупантів.

Вас також може зацікавити – росія може "мобілізувати" українських військовополонених: дивіться відео