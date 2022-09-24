Під час ефіру Сергій Гайдай поділився подробицями проведення шоу, пов'язаного з "референдумом" на Луганщині. За його словами, на звичайне волевиявлення весь цей цирк мало схоже.

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Пропонують прикритися картонкою, вносять у списки

Оскільки на виборчих дільницях явка низька, що й не дивно, то окупанти ходять по домівках. Не стала винятком Луганщина. Там члени "виборчої комісії" пропонують дотримуватися процедури таємного голосування. А робити це можна, наприклад, прикриваючись картонкою. Такий сюр, що на голову не налазить.

Ясна річ, що бюлетені перевірять. Тих, хто проголосував проти приєднання до росії, записують до окремих списків. Цікаво, що ані в'їхати, ані виїхати з населених пунктів під час "референдуму" не можна. Той випадок, коли уникнути цього псевдоволевиявлення просто не вдасться.

Документів не питають

Також Гайдай розповів, що для участі у референдумі документів з собою мати не потрібно. Ба більше, "віддадуть" свій голос і ті, кого фізично немає на місці. Наприклад, за словами глави ОВА, така ситуація спостерігається в Алчевську. У місті ворог стількох чоловіків мобілізував, що й працювати на Алчевському металургійному комбінаті нікому. Але не голосувати...

Щоправда, є кому голосувати. На фронті житель Алчевська, або вже в полоні, чи загинув – якимось чином проголосує. Можливо, й телепатично – голос врахують,

– наголосив він.

Також можуть зупинити людину посеред вулиці. Якщо вона каже члену "виборчої дільниці", що не має документів, то його це не дуже засмучує. Мовляв, паспорт не потрібен, адже "ми тебе і так знаємо".

Не минулося й без телефонних дзвінків тим, хто бодай десь працює. Якщо вони відмовляються з'явитися на "дільниці", то їм погрожують звільненням. Цікаво, що дістають і тих, хто виїхав до росії. Їх теж закликають відвідати псевдореферендум.

Коротко про ситуацію не лише на Луганщині. Як зазначив міський голова Мелітополя Іван Федоров, окупанти вже звезли масовку. "Виборча комісія", зауважив він, узагалі самостійно заповнює бюлетені. Водночас люди не відчиняють двері тим, хто приходить до їхніх осель. Містяни не хочуть брати участь у шоу, влаштованому ворогом.

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