У тому, що результати "референдумів" на тимчасово окупованих територіях будуть сфальсифіковані не сумнівається ніхто. І хоч "волевиявлення" все ще триває, у США вже знають, що в результаті оголосять у кремлі.

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"Референдуми" – маніпулятивні

За словами речниці Білого дому Карін Жан-П'єр, у США знають, що псевдореферендуми будуть маніпулятивними. Водночас вона зауважила, що вже відомо про встановлення показників явки та рівня підтримки анексії.

Наприклад, у деяких регіонах вони вже встановили необхідні показники явки виборців і підтримки приєднання до росії на рівні понад 75 відсотків,

– наголосила вона.

Карін Жан-П'єр зробила ще одну заувагу. На її думку, поспішна спроба провести псевдореферендуми – прояв слабкості росії. Воно й не дивно, адже таким чином вона хоче якомога швидше бодай для себе на юридичному рівні закріпитися на захоплених територіях.

Водночас, підкреслила речниця, у США ніхто не визнає результатів "референдумів". За її словами, держава не підтримує анексію. І це, наголосила Жан-П'єр, позиція не лише Білого дому. Її поділяють також лідери G7, які напередодні виступили з такою ж заявою.

На росію накладуть додаткові санкції

Речниця Білого дому також наголосила на тому, що на росію очікуватиме відповідна реакція. Якщо вона дійсно анексує тимчасово окуповані території України, то США проти неї можуть запровадити нові санкційні обмеження.

За словами Жан-П'єр, до цього долучаться також країни-союзники. Тож санкції вкрай негативно вплинуть на росію. Речниця запевняє, що країна-агресорка зазнає додаткових швидких, а також серйозних економічних витрат.

Ми разом з нашими партнерами по всьому світу відкидаємо будь-які сфабриковані результати, про які оголосить росія,

– ще раз наголосила вона.

Також вона додала, що відповідне "волевиявлення" на тимчасово окупованих територіях – прояв грубого порушення міжнародного права. А ще, наголошує вона, – посягання на принципи суверенітету та територіальної цілісності. А все це, за словами Жан-П'єр, – основи міжнародної системи та Статуту ООН.

Також речниця Білого дому зробила наголос на тому, що США твердо стоятимуть на боці українського народу. Тож наша держава отримуватиме "історичні" обсяги допомоги, щоб захистити свою територію. Озброєння, яке допоможе боронити від ворога свободу.

Зауважимо, що на "виборчих дільницях" не так уже й багато охочих проголосувати. Тож російські загарбники ходять по домівках тих, хто є у їхніх списках. До людей приходять не лише представники "виборчої комісії", а й військові. Тож під дулами автоматів вони зобов'язані ставити свої підписи.

Ба більше, до голосування долучають також тих, кого насильно вивезли до росії. Усе це роблять для того, щоб бодай якось продемонструвати, що мешканці тимчасово окупованих територій дійсно мріють про їхню анексію.

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