В том, что результаты "референдумов" на временно оккупированных территориях будут сфальсифицированы никто не сомневается. И хотя "волеизъявление" все еще продолжается, в США уже знают, что в результате объявят в кремле.

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"Референдумы" – манипулятивные

По словам спикера Белого дома Карин Жан-Пьер, в США знают, что псевдореферендумы будут манипулятивными. В то же время, она отметила, что уже известно об установлении показателей явки и уровня поддержки аннексии.

К примеру, в некоторых регионах они уже установили необходимые показатели явки избирателей и поддержки присоединения к россии на уровне более 75 процентов,

– подчеркнула она.

Карин Жан-Пьер сделала еще одно замечание. По ее мнению, поспешная попытка провести псевдореферендумы – проявление слабости россии. Оно и не удивительно, ведь таким образом она хочет как можно быстрее хотя бы для себя на юридическом уровне закрепиться на захваченных территориях.

В то же время, подчеркнула спикер, в США никто не признает результатов "референдумов" . По ее словам, государство не поддерживает аннексию. И это, отметила Жан-Пьер, позиция не только Белого дома. Ее разделяют также лидеры G7, выступившие накануне с таким же заявлением.

На россию наложат дополнительные санкции

Представитель Белого дома также отметила, что россию будет ожидать ответная реакция. Если она действительно аннексирует временно оккупированные территории Украины, США против нее могут ввести новые санкционные ограничения.

По словам Жан-Пьер, к этому присоединятся также страны-союзники. Поэтому санкции крайне негативно отразятся на россии. Спикер уверяет, что страна-агрессор испытывает дополнительные быстрые, а также серьезные экономические затраты.

Мы вместе с нашими партнерами по всему миру отвергаем любые сфабрикованные результаты, о которых объявит россия,

– еще раз подчеркнула она.

Также она добавила, что соответствующее "волеизъявление" на временно оккупированных территориях – проявление грубого нарушения международного права. А еще, отмечает она, посягательство на принципы суверенитета и территориальной целостности. А все это, по словам Жан-Пьер, – основы международной системы и Устава ООН.

Также представитель Белого дома сделала упор на то, что США будут твердо стоять на стороне украинского народа. Так что наше государство будет получать "исторические" объемы помощи, чтобы защитить свою территорию. Вооружение, которое поможет защищать от врага свободу.

Заметим, что на "избирательных участках" не так уж много желающих проголосовать. Так что российские захватчики ходят по домам тех, кто есть в их списках. К людям приходят не только представители избирательной комиссии, но и военные. Поэтому под дулами автоматов они должны ставить свои подписи.

Более того, к голосованию приобщают также тех, кого насильно вывезли в россию. Все это делают для того, чтобы как-то продемонстрировать, что жители временно оккупированных территорий действительно мечтают об их аннексии.