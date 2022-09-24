На цьому наголосили у Генштабі ЗСУ. Водночас у відомстві зауважили, що під час псевдореферендумів на Півдні роздають повістки. Їх вручають тим чоловікам, котрі мають російські паспорти.

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"Референдум" проводять під дулом автоматів

Традиційно росія намагається тероризувати мирне населення. Мирних "зелених чоловічків" ми вже бачили у Криму. Ситуація повторюється зараз на тимчасово окупованих територіях Півдня.

Там російська влада вирішила таки терміново провести псевдореферендуми. Оскільки "виборчі дільниці" відвідує мала кількість людей – зауважимо, що триває голосування кілька днів – то ворог вирішив взяти на підкріплення військових. По оселях ходять співробітники "виборчих комісій" у супроводі бійців з автоматами.

Лише таким чином вдається зібрати підписи за приєднання до росії. Зауважимо, що окупанти навідуються передовсім до тих, хто вказаний у їхніх "списках". Мовиться про тих, хто отримував якусь допомогу, брав участь в опитування тощо. Не минулося це також тих, хто отримав паспорт країни-агресорки.

Чоловікам примусово видають повістки

Зафіксовано також злочинні дії у Запорізькій і Херсонській областях. Там чоловікам призовного віку вручають повістки про мобілізацію. Мовиться про тих, хто поміняв паспорт України на російський. Оскільки такий чоловік документально громадянин росії, то й потрапляє він під часткову мобілізацію, під час якої призивають буцімто лише "резервістів".

Нагадаємо, що напередодні у Херсонській міській раді звернулися до чоловіків на окупованих територіях. Тих, у кого на руках російський паспорт, попередили про можливу мобілізацію. Цю заяву, власне, і підтвердили у Генштабі. Зауважимо, що ворог не навмання виписує повістки. Ті, хто отримали паспорт країни-агресорки, заповнили свої персональні дані.

Саме тому місцева влада попрохала чоловіків не ставати жертвами примусової мобілізації. Якщо у них є можливість виїхати на підконтрольну Україні територію, то слід це зробити. Для цього можна телефонувати за номером 0800330951 або писати у цей чат-бот.

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