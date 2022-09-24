Псевдореферендуми більше загрожують росії, аніж нам

Про це 24 каналу розказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він наголосив, що ЗСУ будуть звільняти ці території, не дивлячись на те, чи було там проведено якісь "референдуми" проведено, чи ні.

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За словами Коваленка, ці псевдореферендуми не мають жодної юридичної сили, і це добре зрозуміло абсолютно всім. Вони не відповідають ані Закону України, ані будь-яким міжнародним нормам, ані, що найцікавіше, законодавству росії.

Тому говорити про те, що для росії це якась глобальна, масштабна, стратегічна перевага – ні, зовсім ні. Це ще більше проблем,

– вважає оглядач.

Відтак, "референдуми" для держави-терористки – це економічні проблеми через посилення санкцій, та продовження важкої ситуації в зоні бойових дій, бо нічим їм не допоможе.

"Наприклад, вони проведуть десь цей "референдум", будуть заявляти про те, що 146 відсотків місцевого населення проголосували за те, щоб доєднатися до росії, а Збройні Сили України будуть звільняти ці території. Як відреагує росія? Ядерну зброю вона стовідсотково не буде використовувати", – констатував Коваленко.

Тим, що росіяни введуть ще якісь війська, Україну налякати важко, а оголосити війну, на переконання оглядача, окупанти не наважаться, бо боягузи. Адже з оголошенням війни Україні росія може втратити важелі впливу на такому важливому для неї майданчику як Радбез ООН. Її можуть позбавити права вето та права голосу.

"Референдуми" важливі лише для пропаганди

Коваленко припустив, що в середньостроковій або довгостроковій перспективі псевдореферендуми можна розглядати як елементи інформаційно-психологічної спецоперації, яких було дуже багато за останні сотні років.

Тобто у майбутньому росіяни зможуть використовувати факт "146-відсоткової підтримки" місцевих мешканців окупованих територій, щоб наголошувати на тому, що там живуть люди, які хотіли приєднатися до росії, і забувати про них не можна.

"Так само вони можуть використовувати ці референдуми, щоб розповідати майбутньому електорату, через якогось майбутнього політичного діяча, який не буде відрізнятися від путіна, про те, що в Україні є що відвойовувати, там є наші (тобто "російські" – 24 канал) території", – додав оглядач.

Більше нічим ці "референдуми", на думку Коваленка, Україні не загрожують. Адже на сьомому місяці повномасштабної війни вже стало зрозуміло, що більше жодних важелів впливу росія не має, вона показала все, на що здатна.

Саме тому на це (на псевдореферендуми – 24 канал) ми дивимося досить поверхнево, тому що розуміємо – будь-якої гострої, дійсно неочікуваної реакції від росії ми можемо вже не чекати,

– підсумував Коваленко.

Олександр Коваленко загрозу та значення псевдореферендумів: дивіться відео

Як росіяни змушують "голосувати" на "референдумах"

Зрозуміло, що добровільно йти "референдум" захотіло не багато мешканців окупованих територій. Однак росіянам потрібна бодай якась статистика, тому вони силоміць примушують українців "голосувати" за приєднання до росії.

Для цього озброєні окупанти обходять будинки та квартири, і контролюють, аби люди обирали саме потрібний їм варіант відповіді. Місцеві побоюються, що за відмову "голосувати" чи негативну відповідь, їх можуть ув'язнити, катувати чи навіть вбити.