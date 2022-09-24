Псевдореферендумы больше угрожают россии, чем нам

Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он подчеркнул, что ВСУ будут освобождать эти территории, несмотря на то, были ли там проведены какие-то "референдумы", проведены или нет.

Людей ловят посреди улицы в Мариуполе, а в Мелитополе "референдум" – с автоматчиками

По словам Коваленко, эти псевдореферендумы не имеют никакой юридической силы, и это хорошо понятно абсолютно всем. Они не отвечают ни Закону Украины, ни каким-либо международным нормам, ни, что самое интересное, законодательству россии.

Поэтому говорить о том, что для россии это какое-то глобальное, масштабное, стратегическое преимущество – нет, совсем нет. Это еще больше проблем,

– считает обозреватель.

Следовательно, "референдумы" для государства-террориста – это экономические проблемы из-за усиления санкций и продолжения тяжелой ситуации в зоне боевых действий, потому что ничем им не поможет.

"Например, они проведут где-то этот "референдум", будут заявлять о том, что 146 процентов местного населения проголосовали за то, чтобы присоединиться к россии, а Вооруженные Силы Украины будут освобождать эти территории. Как отреагирует россия? Ядерное оружие оно стопроцентно не будет использовать ", – констатировал Коваленко.

Тем, что россияне введут еще какие-то войска, Украину испугать трудно, а объявить войну, по убеждению обозревателя, оккупанты не отважятся, потому что трусы. Ведь с объявлением войны Украине россия может потерять рычаги влияния на столь важной для нее площадке как Совбез ООН. Ее могут лишить права вето и права голоса.

"Референдумы" важны только для пропаганды

Коваленко предположил, что в среднесрочной или долгосрочной перспективе псевдореферендумы можно рассматривать как элементы информационно-психологической спецоперации, которых было очень много за последние сотни лет.

То есть в будущем россияне смогут использовать факт "146-процентной поддержки" местных жителей оккупированных территорий, чтобы подчеркивать, что там живут люди, которые хотели присоединиться к россии, и забывать о них нельзя.

"Так же они могут использовать эти референдумы, чтобы рассказывать будущему электорату, из-за какого-то будущего политического деятеля, который не будет отличаться от путина, о том, что в Украине есть что отвоевывать, там есть наши (т.е. "русские" – 24 канал) территории" ", – добавил обозреватель.

Больше ничем эти "референдумы", по мнению Коваленко, Украине не угрожают. Ведь на седьмом месяце полномасштабной войны уже стало понятно, что больше никаких рычагов влияния у россии нет, она показала все, на что способна.

Именно поэтому этого (на псевдореферендумы – 24 канал) мы смотрим достаточно поверхностно, потому что понимаем – любой острой, действительно неожиданной реакции от россии мы можем уже не ждать.

– подытожил Коваленко.

Александр Коваленко угрозу и значение псевдореферендумов: смотрите видео

Как россияне заставляют "голосовать" на "референдумах"

Понятно, что добровольно идти "референдум" захотели немногие жители оккупированных территорий. Однако россиянам нужна хоть какая-то статистика, поэтому они насильно заставляют украинцев "голосовать" за присоединение к россии.

Для этого вооруженные оккупанты обходят дома и квартиры, и контролируют, чтобы люди выбирали именно нужный им вариант ответа. Местные опасаются, что за отказ "голосовать" или отрицательный ответ, их могут заключить в тюрьму, пытать или даже убить.