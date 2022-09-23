Про це українці з тимчасово окупованих території розповіли 24 каналу. Ті, хто залишився на цих територіях наголошують – вони не зрадники, а заручники.
Зверніть увагу Як поводитися людям на окупованих територіях, якщо окупанти тягнуть на псевдореферендум
Окупанти обходять квартири та будинки
За словами місцевих мешканців, натовп озброєних окупантів обходять будинки та квартири – місцевих мешканців змушують "голосувати". До того ж людей змушують обирати саме варіант про "приєднання до росії".
Таким чином ті хто не зміг покинути тимчасово окуповані території стали заручниками у руках росіян. Крім того, місцеві мешканці побоюються, що їх уб'ють або ув'язнять за відмову "голосувати" так, як це потрібно окупантам.
Якщо не вийду на зв'язок – значить, мене розстріляли або ув'язнили за те, що я відмовився ставити галочку за росію,
– написав один із місцевих мешканців.
Що робити мешканцям тимчасово окупованих територій під час псевдореферендумів
На тлі незаконних "голосувань" "Довідка.інфо" опублікувала інформаційний бюлетень для мешканців тимчасово окупованих територій з рекомендаціями щодо того, як уникнути участі у псевдореферендумах.
Зокрема українцям радять не дати окупантам можливості пред'явити необхідний обсяг бюлетенів, власноручно заповнених людьми. Нехай навіть ці бюлетені відіграватимуть лише пропагандистську роль і не матимуть юридичної сили.
Також, якщо є можливість, українцям радять виїхати з тимчасово окупованих територій або на час проведення псевдоголосування змінити своє місце перебування, щоб якраз таки окупанти не навідувалися зі зброєю додому.
Водночас ухилятися від участі в "референдумах" радять обережно, адже питання безпеки є пріоритетним, тому якщо немає можливості відмовитися, то варто пам'ятати, що участь у цьому "шабаші" не є кримінальним порушенням.
Відповідальність загрожує за участь у "виборчих комісіях", агітацію та сприяння проведенню псевдоголосувань.
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