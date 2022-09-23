Про це українці з тимчасово окупованих території розповіли 24 каналу. Ті, хто залишився на цих територіях наголошують – вони не зрадники, а заручники.

Зверніть увагу Як поводитися людям на окупованих територіях, якщо окупанти тягнуть на псевдореферендум

Окупанти обходять квартири та будинки

За словами місцевих мешканців, натовп озброєних окупантів обходять будинки та квартири – місцевих мешканців змушують "голосувати". До того ж людей змушують обирати саме варіант про "приєднання до росії".

Таким чином ті хто не зміг покинути тимчасово окуповані території стали заручниками у руках росіян. Крім того, місцеві мешканці побоюються, що їх уб'ють або ув'язнять за відмову "голосувати" так, як це потрібно окупантам.

Якщо не вийду на зв'язок – значить, мене розстріляли або ув'язнили за те, що я відмовився ставити галочку за росію,

– написав один із місцевих мешканців.

Зверніть увагу! Окупанти після поразки на Харківщині терміново оголосили про проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Метою цього пропагандистського шоу є анексія цих регіонів та приєднання їх до складу росії.

Що робити мешканцям тимчасово окупованих територій під час псевдореферендумів

На тлі незаконних "голосувань" "Довідка.інфо" опублікувала інформаційний бюлетень для мешканців тимчасово окупованих територій з рекомендаціями щодо того, як уникнути участі у псевдореферендумах.

Зокрема українцям радять не дати окупантам можливості пред'явити необхідний обсяг бюлетенів, власноручно заповнених людьми. Нехай навіть ці бюлетені відіграватимуть лише пропагандистську роль і не матимуть юридичної сили.

Також, якщо є можливість, українцям радять виїхати з тимчасово окупованих територій або на час проведення псевдоголосування змінити своє місце перебування, щоб якраз таки окупанти не навідувалися зі зброєю додому.

Водночас ухилятися від участі в "референдумах" радять обережно, адже питання безпеки є пріоритетним, тому якщо немає можливості відмовитися, то варто пам'ятати, що участь у цьому "шабаші" не є кримінальним порушенням.

Відповідальність загрожує за участь у "виборчих комісіях", агітацію та сприяння проведенню псевдоголосувань.

Мешканці тимчасово окупованих територій бунтують проти псевдореферендумів: дивіться відео