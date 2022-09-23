Незламні українці продовжують показувати окупантам свій спротив. Російські загарбники мають знати: у них немає жодних шансів на тимчасово окупованих територіях, інформує 24 канал.

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Маріупольців закликають долучитися до національної акції

Маріупольська міська рада закликала місцевих жителів долучитися до національної акції "Маріуполь – це Україна". Загарбники змушують місцевих жителів брати участь у псевдореферендумі. Це відбувається у той час, коли маріупольці святкували День міста.

У мирні часи маріупольці відзначали цей день концертами. Люди гуляли по красивих парках та морських узбережжях.

Однак росіяни перетворили прекрасне місто на руїни. Сотні тисяч людей вимушені жити у різних країнах світу. Але у людей є надія повернутися до українського Маріуполя. У суботу 24 вересня, людей закликали взяти участь у національній акції та сказати "ні" фейковому референдуму. Маріуполь був, є та буде українським.

Окупанти створюють ілюзію "голосування" у Маріуполі

Петро Андрющенко показав, як окупанти створюють ілюзію псевдореферендуму. Зокрема, показали "голосування" 9 людей. З них 4 – працівники комісії. Одна – працівниця з виборчої дільниці.

Як окупанти створюють ілюзію "голосування": дивіться відео

У Мелітополі ходять з автоматами

Іван Федоров – мер Мелітополя – заявив, що у тимчасово окупованому місті автоматники примушують людей "голосувати". Члени виборчкомів ще о 08:00 вирушили по домівках місцевих жителів.

Масово фіксуються випадки, коли автоматники стукають у двері, заходять у квартири та вимагають підготувати паспорти. Наляканим місцевим мешканцям підказують в якому місці бюлетеня правильно поставити позначку,

– заявив Федоров.

Так зване "голосування" у Мелітополі: дивіться відео

Також відомо, що у Мелітополі людей примушують голосувати на робочих місцях.

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