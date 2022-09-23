Люди заявили, що ніколи не хотіли до росії. Снігурівка – це Україна. Незламні та нескорені місцеві жителі вкотре доводять це.

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Снігурівський край завжди був і буде Україною. До росії ми ніколи не хотіли і не будемо хотіти. Закликаємо жителів Снігурівки та прилеглих сіл Снігурівської громади не йти на референдум і не брати участі в його незаконному проведенні,

– мовиться у повідомленні.

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Герої ЗСУ продовжують звільняти українські міста та села від російських окупантів. Кожен населений пункт України буде вільним. Разом з українським прапором туди повернуться безпека та стабільність для усіх місцевих жителів.

Як росія проводить "референдуми" на окупованих територіях

Російські окупанти продовжують вдавати, що їхня затія з так званими "референдумами" – нібито успішна. Аби створити хоч якусь картинку для російських пропагандистських ЗМІ, місцевих жителів зганяють на псевдореферендум силоміць.

Зокрема, у Старобільську окупанти заборонили місцевим жителям взагалі залишати місто. Загарбники заявили, що обмеження діятиме з 23 до 27 вересня.

Ворог навіть намагався завербувати ув'язнених у СІЗО Луганська. Однак загарбники отримали відмову.

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