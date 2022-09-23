Нас штовхнули – ми пішли

Хоча історичний досвід показує, що ні колективне несвідоме, ні колективне свідоме у росії на події не впливало. Нас штовхнули – ми пішли. З року в рік. Зі століття у століття.

Актуальне Шантаж, погрози і метод стада: як росія пропихує псевдореферендуми на окупованих територіях

Можливо, похоронки вплинуть на швидкість кристалізації громадянського суспільства у вихолощеній багатовіковими диктатурами країні. Закриті труни. Вагони-холодильники із фрагментами тіл. Але й у такий розворот подій віриться ще важче.

Це може спрацювати лише у порівняно благополучних регіонах, де перспектива грошової компенсації за вбитого не пересилює горе від втрати. москва, пітер, новосибірськ – тут моральна вага похоронок значна. У кемеровських є**нях – це ні про що.

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Але ми все одно спробуємо вбити якнайбільше тих, хто прийде зі зброєю до нашої країни. Тож, недорогі росіяни, не ображайтеся. Чим більше ваших поїде додому в мішку або згниє на наших полях, тим більше шансів, що до вас дійде: ми за мир і проти нацизму! російського нацизму зокрема. Якщо для цього треба вбити 300 тисяч ваших солдатів – що ж, значить, ми постараємося їх вбивати доти, доки ваші матері та батьки не скажуть: "Годі!". Скажуть так переконливо, що кремль не зможе їм відмовити.

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Тепер про "референдуми". Тут можна стисло. Можете підтертись їх результатами. Краще було б одразу друкувати бюлетені на туалетному папері. Нікого у світі не цікавлять "референдуми" на окупованих територіях. Нульова легітимність.

На тих, хто такі "референдуми" організовує, як і на тих, хто в них бере участь, чекає кримінальна відповідальність. І це ще не найгірше, що на них чекає.

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